inizio positivo del cammino, vedremo approdo

“È l’inizio di un cammino. L’avvio è positivo, ora bisogna vedere l’approdo”. Lo ha detto Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Regione Campania e rappresentante all’incontro con il candidato Roberto Fico per la lista del presidente uscente Vincenzo De Luca. A Bonavitacola è stato chiesto del progetto del nuovo edificio Faro, futura sede della Regione, voluto da De Luca e che sembrerebbe a rischio realizzazione: “Non abbiamo parlato – ha risposto – di questo. Oggi si è parlato del programma. I temi noti, il lavoro, l’ambiente, le infrastrutture, lo sviluppo economico, le aree interne. Si faranno cinque tavoli tematici di approfondimento sulle cinque macroaree”.
