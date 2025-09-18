inizio positivo del cammino, vedremo approdo - Le Cronache Attualità
inizio positivo del cammino, vedremo approdo

  • Settembre 18, 2025
“È l’inizio di un cammino. L’avvio è positivo, ora bisogna vedere l’approdo”. Lo ha detto Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Regione Campania e rappresentante all’incontro con il candidato Roberto Fico per la lista del presidente uscente Vincenzo De Luca. A Bonavitacola è stato chiesto del progetto del nuovo edificio Faro, futura sede della Regione, voluto da De Luca e che sembrerebbe a rischio realizzazione: “Non abbiamo parlato – ha risposto – di questo. Oggi si è parlato del programma. I temi noti, il lavoro, l’ambiente, le infrastrutture, lo sviluppo economico, le aree interne. Si faranno cinque tavoli tematici di approfondimento sulle cinque macroaree”.

