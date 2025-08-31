Inglese trascina la Salernitana alla vittoria

Fabio Setta

COSENZA-SALERNITANA 1-2

COSENZA (3-5-2): Vettorel; Dametto (83’ Dalle Mura), D’Orazio, Caporale; Arioli (75’ Cimino), Contiliano (75’ Begheldo), Garritano, Kouan (83’ Achour), Cannavò (61’ Ferrara); Mazzocchi, Florenzi. A disposizione: Pompei, Barone, Ragone, Novello. All: Buscé

SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Coppolaro, Golemic, Matino; Villa (75’ Ubani), Varone, Capomaggio, Knezovic (63’ De Boer), Anastasio; Achik (46’ Ferrari), Inglese (81’ Liguori). A disposizione: Brancolini, Gisondi, Tongya, Cabianca, Iervolino, Di Vico, Boncori, Legowski. All: Raffaele

ARBITRO: Mastrodomenico di Matera (Fracchiolla di Bari e Martinelli di Potenza. IV Uomo; Gemelli di Messina. FVS: Pasquale Gatto di Lamezia Terme)

RETI: 4’ Mazzocchi (C), 12’ Villa (S), 70’ Inglese (S)

NOTE: Spettatori 1500 circa. Ammoniti: Caporale (C), Coppolaro (S), Capomaggio (S), Matino (S), Golemic (S). Espulso al 92’ Garritano (C). Angoli 4-1 per il Cosenza. Recupero 3’pt, 5’ st

COSENZA – Che lo spettacolo non fosse di casa in Serie C era fatto noto e risaputo. È un campionato sporco, di grinta, di lotta, poco calcio e diversi calci, di terreni improponibili e di luci basse. Da questo punto di vista, la Salernitana seppur incompleta e non al top della condizione, sembra essersi già calata nella mentalità di questo inferno chiamato Serie C. Concretezza, cinismo e sei punti in classifica per la squadra di Raffaele che dopo due turni guarda tutti dall’alto in compagnia di Benevento e Catania, ovvero due tra le rivali più insidiose per la vittoria del campionato. A decidere il match è stato Inglese che ha spento nel modo più elegante possibile le voci circolate in settimana relative ad un possibile addio. Il capitano al San Vito-Marulla ha lasciato il segno, dopo un brutto primo tempo suo e di tutta la squadra. L’avvio dei granata è stato decisamene condizionato dall’errore di Golemic sul cross di Arioli che ha consentito a Mazzocchi di trovare il gol del vantaggio dopo appena quattro minuti. Il Cosenza, d’altronde, era partito in maniera arrembante, per mettere subito in difficoltà i granata di Raffaele e riuscendoci. Complice il terreno di gioco, in condizioni davvero vergognose, Capomaggio e compagni hanno avuto difficoltà ad entrare in partita. Con Achik preferito a Liguori in attacco con Inglese e Varone titolare, un ulteriore problema per la Salernitana era arrivato nel prepartita con il forfait in extremis di Cabianca e l’inserimento di Matino con Anastasio e Villa esterni. Trovato il gol, il Cosenza dal canto suo ha sfiorato anche il raddoppio con Arioli, prima che al 12’ Villa con uno spunto personale trovasse la rete del pareggio. Nemmeno il pari ha scosso la Salernitana che ha commesso troppi errori in fase di impostazione, rendendosi pericolosa solo al 45’ con Achik che non ha trovato lo specchio della porta. Cinque minuti prima Contiliano da pochi passi era riuscito a sbagliare un gol praticamente già fatto su cross di Kouan. A inizio ripresa Ferrari ha preso il posto di Achik e il primo a beneficiarne è stato Inglese che ha avuto una spalla decisamente più presente rispetto al fumoso Achik. Poi è stato il turno di De Boer dal cui piede al 70’ è partito il pallone che proprio Inglese ha spedito alle spalle del portiere del Cosenza. Il finale di partita è stato di inevitabile sofferenza, con un gol annullato al Cosenza perché il pallone aveva già varcato la linea di fondo, prima dell’assist per Cimino autore della rete, un colpo di testa di Mazzocchi e una Salernitana che stringendo i denti si è chiusa nei propri trenta a difesa del risultato. Risultato che porta i granata in vetta con Benevento e Catania e ora la palla passa alla società. Oggi chiude il mercato e questa squadra ha davvero tanto bisogno di rinforzi importanti.

PRIMO TEMPO

4’ Cross di Arioli dalla destra, Golemic sbaglia e Mazzocchi da pochi passi mette dentro

9’ Spunto di Mazzocchi, palla per Arioli che calcia alto

12′ Spunto di Villa che si accentra e tira dal limite battendo il portiere silano: 1-1

20’ Ci prova Anastasio dai venti metri, la palla esce di un soffio

27’ Garritano dal limite, deviazione decisiva di Golemic in corner

37’ Spunto di Inglese, ma sul cross prima Anastasio, poi Varone non trovano lo spazio per il tiro

40’ Tiro di Mazzocchi, Donnarumma respinge, poi Contiliano da pochi passi manda alto

45’ Break granata ma Achik entra in area e calcia male

SECONDO TEMPO

48’ Cross di Inglese, Kouan stende Knezovic, l’azione prosegue poi la Salernitana si gioca la card ma l’arbitro conferma che non c’è rigore

57’ Cross di Knezovic, Villa a botta sicura, deviazione decisiva in corner di Cannavò

64’ Azione insistita dei granata ma sul cross di Anastasio nessuno è pronto a ribadire in rete

70’ Cross di De Boer, Inglese di testa porta la Salernitana in vantaggio

85’ Colpo di testa di Mazzocchi, Donnarumma blocca senza problemi