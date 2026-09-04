Salernitana-Cavese: già 9.074 spettatori

Sono 9.074 gli spettatori virtualmente presenti al momento all’Arechi per il derby tra Salernitana e Cavese. È questo il primo dato della prevendita: sono stati venduti 2.400 biglietti, di cui 2 destinati al settore ospiti.

Il dato va sommato ai 6.674 abbonati granata, portando così il totale attuale a quota 9.074 presenze.

La prevendita proseguirà nelle prossime ore e il numero degli spettatori è destinato a crescere in vista della sfida di domenica, particolarmente attesa dalla tifoseria granata.