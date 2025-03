Incarico in Regione per Claudia Pecoraro

Claudia Pecoraro, avvocata penalista e consigliera comunale del M5S a Salerno, è stata nominata coordinatrice della Sottocommissione sulle Politiche di conciliazione della Commissione regionale per le Pari Opportunità della Campania. Un incarico che, però, non nasconde le criticità di una regione dove il tasso di disoccupazione femminile rimane tra i più alti d’Italia. «Questo ruolo è un’opportunità per agire concretamente», dichiara Pecoraro, «ma la strada è ancora lunga. In Campania, le donne faticano a conciliare lavoro e vita privata, e il tasso di inoccupazione femminile è un’emergenza che non possiamo più ignorare».