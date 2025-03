Salernitana. Breda, sospiro di sollievo

La vittoria contro il Modena, sebbene non risolva tutti i problemi della Salernitana, rappresenta un passo fondamentale verso la salvezza. Roberto Breda, tecnico dei granata, ha espresso il suo sollievo per il successo e ha analizzato la prestazione della squadra, sottolineando l’importanza di questi tre punti in un momento critico.

“Dopo tanta malasorte, è stato importante tornare a fare punti. Contro Frosinone e Cesena potevamo fare di più. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, nel secondo potevamo fare meglio, ma nel complesso abbiamo fatto la partita che dovevamo fare” ha dichiarato Breda.

“Le scelte di formazione? Cerchiamo sempre di essere equilibrati. Nella ripresa stavo per inserire Raimondo per avere un terminale offensivo in più, ma abbiamo fatto gol, e dopo il vantaggio abbiamo deciso di abbassarci un po’”.

Breda ha continuato evidenziando la difficoltà dell’incontro: “In Serie B non ci sono partite senza sofferenza, e l’ideale sarebbe segnare il secondo gol per chiudere la gara. Il Modena è una squadra che mette sempre apprensione, non era una partita semplice e la posta in palio era alta. Dovevamo fare questa gara, soffrendo ma cercando di portare a casa il risultato”.

Il gol decisivo di Roberto Soriano, che sta ritrovando spazio e una condizione importante, è stato particolarmente sottolineato da Breda: “Soriano ha fatto benissimo, anche a Cesena. È un nostro giocatore di qualità, esperienza e con una personalità importante” Inoltre, ha parlato anche dell’ingresso di Tongya, che ha dato una mano in fase difensiva: “C’era bisogno di uno che aiutasse a contenere il mediano avversario. Ha fatto bene, ma in ripartenza poteva fare meglio. Serviva lucidità per sfruttare meglio gli spazi in contropiede”

Riguardo la lotta salvezza, Breda ha messo in evidenza la difficoltà della situazione e l’importanza di fare punti anche lontano dall’Arechi: “La situazione in coda è complicata. A Cesena non ci siamo andati lontano, ma a Bari ci aspetta una partita difficile. Dobbiamo fare un colpo da qualche parte, dobbiamo prepararci al meglio e non accontentarci”.

In conclusione, Breda ha affermato: “La formazione per Bari? Si vedrà, ma dobbiamo fare la settimana giusta”.