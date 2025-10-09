Imprese, Romano (Nm): "C'è l'esigenza di formare competenze nella PA" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

X Factor, oggi i Bootcamp parte 2: si va verso le Last Call
Salernitana, finalmente c’è Villa
Imprese, Romano (Nm): “C’è l’esigenza di formare competenze nella PA”
Accordo per Gaza, Mentana: “Innegabile successo di Trump”
Ultim'ora Nazionale

Imprese, Romano (Nm): “C’è l’esigenza di formare competenze nella PA”

  • Ottobre 9, 2025
  • 0
  • 33
  • 2 Min Read
Imprese, Romano (Nm): “C’è l’esigenza di formare competenze nella PA”

(Adnkronos) – "Viviamo una fase di cambiamento epocale e la tecnologia non è più un'opzione. Dall'indagine sulla digitalizzazione è emerso che, sembra un ossimoro, semplificare è molto complicato. Nel nostro Paese solo il 56% delle persone è dentro un circuito digitalizzato. Certo, la media europea si attesta su questa percentuale, ma quando siamo stati in missione in Estonia, abbiamo visto una nazione digitalizzata al 100%. Hanno persino costruito dei server collocati all'estero e anche con un'invasione militare, che sarebbe solo geografica, lo Stato continuerebbe a funzionare anche da remoto, dal voto elettorale al certificato. Certo, l'Estonia è un piccolo Paese ma il modello che si sono dati dovremmo copiarlo e spingere sulla interoperabilità. In Italia abbiamo tantissime piattaforme e ci siamo posti meno il problema del dialogo tra le stesse, ma avere tanti sistemi che non si parlano tra loro non consente di raggiungere l'obiettivo". Lo ha detto il deputato di Noi Moderati Francesco Saverio Romano, presidente della Commissione parlamentare per la Semplificazione, chiudendo i lavori per la presentazione di 'Camera del futuro', il progetto di digitalizzazione della Camera di Commercio di Palermo ed Enna.  "Un altro problema che abbiamo notato in alcuni Comuni – ha aggiunto – è quello relativo alla sovrapposizione del digitale sul sistema cartaceo, senza alcuna modifica. C'è quindi un'esigenza di formare competenze all'interno della pa non solo per l'utilizzo dei dati ma anche perché siano correttamente messi a disposizione degli utenti. Un esempio? L'Inps ha 11.000 piattaforme e 25.000 dipendenti. Quando c'è questa sovrabbondanza di tecnologia, se non la si usa correttamente, con compiti ben precisi, si creano superfetazioni che invece di semplificare complicano ulteriormente le cose”. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025