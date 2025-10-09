Accordo per Gaza, Mentana: "Innegabile successo di Trump" - Le Cronache
  Ottobre 9, 2025
(Adnkronos) – L'accordo in Medio Oriente annunciato dal presidente Usa Donald Trump è un "suo innegabile successo". A definirlo così è il direttore del TgLa7, Enrico Mentana, in un post pubblicato sui suoi canali social. Commentando l'annuncio del presidente statunitense, Mentana scrive: "'Sono molto orgoglioso di annunciare…'. Sono passati solo dieci giorni dal lancio del piano di pace di Trump, e la straordinaria notizia dell'accordo è un suo innegabile successo".  
