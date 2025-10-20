Imprenditrice italiana muore dopo intervento estetico in Turchia. Lo zio: "Ha contratto un'infezione" - Le Cronache
Imprenditrice italiana muore dopo intervento estetico in Turchia. Lo zio: “Ha contratto un’infezione”

  • Ottobre 20, 2025
(Adnkronos) – "Milena era andata a farsi questo intervento estetico a Istanbul 20 giorni fa.
Era in una clinica privata, poi, a seguito di una complicanza, è stata trasportata in ospedale e questa mattina abbiamo saputo che era morta". Lo dice all'Adnkronos Luigi Di Palma, uno zio di Milena Mancini, l'imprenditrice 56enne di Isola del Liri, morta a Istanbul dopo essersi sottoposta a un intervento estetico in una clinica privata turca. "Durante l'intervento aveva avuto una complicanza e sembra che abbia contratto un'infezione in questa clinica. Evidentemente le conseguenze erano irreversibili", spiega lo zio con voce spezzata. 
Di Palma si dice "sotto choc per la notizia tragica. Anche perché noi familiari non siamo stati informati della questione, non sapevamo che Milena fosse andata in Turchia per questo intervento estetico, quindi per noi è stata una cosa tragica". Lo zio di Milena sostiene che la famiglia non fosse stata informata "della scelta di Milena di andare in Turchia a farsi operare perché lei e il marito non volevano che ci preoccupassimo, in famiglia andiamo d'accordo".  Milena era una donna "determinata e capace – continua Di Palma – era un'imprenditrice. Ha fatto esperienze nell'ambito finanziario e bancario e, da qualche anno, era nell'ambiente immobiliare". Lo zio descrive Milena come una persona "solare, andava d'accordo con tutti. La sua determinazione derivava dalla famiglia che è sempre stata piena di iniziativa", conclude.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

