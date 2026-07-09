Impianti sportivi, Avella incalza il Comune

Fare chiarezza sullo stato degli impianti sportivi cittadini e accelerare gli interventi necessari per garantirne la piena fruibilità in vista della prossima stagione agonistica. È questa, in sintesi, la richiesta avanzata dal consigliere comunale di Alleanza Verdi e Sinistra, Rino Avella, che ha presentato un’interrogazione scritta rivolta all’assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili, nonché vicesindaco del Comune di Salerno, Nino Savastano. Al centro dell’iniziativa consiliare ci sono le principali strutture sportive della città, da tempo alle prese con interventi di manutenzione, lavori di riqualificazione o criticità che incidono sulla loro utilizzabilità. In particolare, Avella richiama l’attenzione sul PalaTulimieri, sulla Piscina Simone Vitale e sullo stadio comunale Donato Vestuti, impianti utilizzati quotidianamente da numerose società sportive e da centinaia di atleti. «Considerato l’approssimarsi della stagione agonistica – scrive il consigliere nell’interrogazione – si chiedono informazioni circa la fruibilità, i tempi di consegna e le relative coperture economiche degli impianti sportivi cittadini, con particolare riferimento al PalaTulimieri e alla Piscina Vitale, in quanto interessano società sportive impegnate in campionati di categoria». L’obiettivo è ottenere un cronoprogramma preciso sugli interventi in corso e conoscere quando le strutture potranno tornare pienamente operative, consentendo alle società di programmare allenamenti e competizioni senza ulteriori disagi. Una situazione che interessa direttamente numerose realtà sportive salernitane, costrette negli ultimi mesi a fare i conti con limitazioni, trasferimenti temporanei e difficoltà organizzative. Nell’interrogazione trova spazio anche la situazione dello stadio comunale Donato Vestuti. Avella chiede infatti all’amministrazione comunale di chiarire quali siano le intenzioni dell’ente in merito al futuro dell’impianto, indicando gli eventuali lavori di recupero, manutenzione e messa in sicurezza previsti, nonché i tempi necessari per restituire la struttura alla piena fruibilità da parte delle società e delle associazioni che vi svolgono attività agonistica e amatoriale. Infine, il consigliere di Avs sollecita un quadro dettagliato dell’eventuale esposizione debitoria delle società sportive nei confronti del Comune relativamente agli oneri di concessione degli impianti comunali, chiedendo di conoscere l’entità delle somme eventualmente dovute e le iniziative che l’amministrazione intende adottare per affrontare la questione. L’interrogazione punta così ad ottenere risposte puntuali su una materia che coinvolge il mondo dello sport cittadino e centinaia di atleti, tecnici e famiglie, in un momento particolarmente delicato, a poche settimane dall’avvio della nuova stagione sportiva. Se vuoi, posso renderlo ancora più adatto allo stile di un quotidiano locale, con un attacco più incisivo e un taglio da cronaca politica.