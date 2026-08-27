Il sindaco di S. Cipriano, Sonia Alfano traccia un bilancio dell’attività amministrativa

SAN CIPRIANO PICENTINO. In carica dal 2019, giunta oggi al secondo anno del suo secondo mandato consecutivo nella qualità di sindaco di San Cipriano, Sonia Alfano traccia un bilancio dell’attività amministrativa che ha accompagnato questi sette anni di governo del territorio. Un bilancio positivo, che ha mostrato anche le capacità amministrative di colei che è diventata la prima donna sindaco eletta in questo Comune. Un primato di cui ne va profondamente fiera e che grazie all’affermazione di due anni fa, la proietta spedita lungo un percorso che sembra essere solo l’inizio di una lunga carriera da trascorrere all’interno dei palazzi istituzionali.

Da poco è iniziato il secondo anno del suo secondo mandato consecutivo. I numeri indicano un territorio in crescita da quando lei è alla guida, a partire dal 2019. Un suo commento.

“I numeri e i dati positivi non arrivano mai per caso: sono il frutto di un lavoro di squadra costante, di tanta determinazione e di una visione ben precisa che abbiamo impostato fin dal primo giorno della mia elezione nel 2019. Vedere che San Cipriano Picentino cresce, attrae risorse e si rafforza nella sua identità territoriale è la soddisfazione più grande. Ma il dato amministrativo migliore per me rimane sempre il legame di fiducia con la mia comunità. Questa crescita ci motiva a fare ancora di più e meglio, sapendo che ogni risorsa intercettata e ogni cantiere aperto si traducono in servizi e qualità della vita per i nostri concittadini”. Può descriverci, in sintesi, questi anni di attività amministrativa?

“Sono stati anni d’intenso lavoro e di grandi sfide. Abbiamo attraversato momenti complessi – penso all’emergenza pandemica vissuta nel primo mandato – ma non abbiamo mai perso di vista la programmazione strategica. In questi anni ci siamo concentrati su tre pilastri principali: il potenziamento delle infrastrutture e delle scuole, mettendo in sicurezza e ammodernando gli edifici scolastici; la valorizzazione dell’ambiente e del territorio, incentivando la cura del verde e servizi di raccolta differenziata efficienti; l’attenzione al sociale e alla coesione della comunità, senza lasciare indietro nessuno. Abbiamo riorganizzato la macchina comunale per renderla sempre più vicina alle esigenze dei cittadini e abbiamo trasformato San Cipriano Picentino in un interlocutore credibile e dinamico nell’intero comprensorio dei Picentini”. E cosa c’è in cantiere per il futuro prossimo? “Il futuro parla soprattutto la lingua dell’innovazione, dell’attrattività e della sostenibilità. Proseguiremo a ritmi serrati sull’esecuzione delle opere pubbliche finanziate con i fondi del PNRR e con le risorse regionali ed europee. Tra le priorità ci sono l’ulteriore riqualificazione degli spazi urbani e delle frazioni, la transizione digitale dei servizi al cittadino, il rafforzamento dei presidi di sicurezza territoriale e la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico dei Picentini. Vogliamo completare tutte le grandi opere avviate per consegnare alle prossime generazioni un comune all’avanguardia, moderno e sostenibile”.

La nomina nel Comitato Esecutivo di ANCI Campania e il conferimento della delega alle “Politiche Comunitarie e Internazionali” rappresenta un passo significativo. Cosa significa per lei?

“Per me rappresenta al tempo stesso un grande onore e una responsabilità strategica. Voglio ringraziare ancora una volta l’ANCI Campania nella persona del presidente Francesco Morra per la fiducia riposta in me. La delega alle Politiche Comunitarie e Internazionali è una sfida affascinante: significa portare la voce dei nostri Comuni nei contesti di programmazione europea e, viceversa, spalancare le porte del nostro territorio ai finanziamenti e ai progetti dell’Unione Europea. I Comuni campani hanno uno straordinario bisogno di intercettare direttamente i fondi UE e di creare reti di scambio di buone pratiche. Metterò questa esperienza e questa opportunità al servizio del territorio, per dimostrare che anche le realtà locali più dinamiche possono giocare un ruolo di primo piano in Europa”.

È ancora presto per parlare di terzo mandato. Ma per una Sonia Alfano che viaggia così spedita è facile immaginarlo sin d’ora. Cosa ne pensa?

“I cittadini mi hanno conferito la loro fiducia per guidare la comunità in questo secondo mandato, e il mio dovere morale e politico è far parlare i fatti ogni singolo giorno. Oggi tutta la mia concentrazione e la mia energia sono dedicate esclusivamente a realizzare il programma di governo per cui siamo stati eletti e a portare a compimento i progetti avviati per San Cipriano Picentino. La politica è un servizio che si rinnova sulla base del lavoro svolto; delle scelte future e delle prospettive politiche parleremo al momento opportuno insieme alla squadra e ai cittadini”. Sicura, tranquilla e risoluta: il sindaco Alfano mostra il volto di un amministratore che, attraverso l’impegno e il lavoro quotidiano, sta mettendo in campo le giuste energie per far continuare a crescere la propria comunità e il proprio territorio.

Mario Rinaldi