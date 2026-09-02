IL SEGRETARIO DEGLI ALTRI

Irene Sarno

Un’intervista pubblicata da un quotidiano campano ci consegna una figura politica che, evidentemente, ci era sfuggita: il segretario regionale di un partito che si occupa prevalentemente di un altro partito. La scoperta arriva leggendo le parole di Gigi Casciello, coordinatore regionale di Noi Moderati, che interrogato sul congresso di Forza Italia dimostra una conoscenza e, soprattutto, una passione per le vicende azzurre che meriterebbero quasi un riconoscimento ufficiale. Casciello promuove il lavoro di Fulvio Martusciello, ne certifica i risultati, commenta le candidature alternative, distribuisce giudizi e auspici e indica persino ciò che Forza Italia dovrebbe fare dopo il congresso. Tutto legittimo, naturalmente. Resta soltanto una piccola curiosità: Noi Moderati che fine ha fatto? Perché nell’intervista il partito di cui Casciello è coordinatore regionale compare quasi come un dettaglio biografico. Si parla molto di Forza Italia, moltissimo di Martusciello, persino dei candidati al congresso azzurro. Del progetto politico di Noi Moderati, della sua autonomia, della sua presenza in Campania e della ragione stessa della sua esistenza, invece, si fatica a trovare traccia. Un alleato serio ha certamente interesse ad avere una Forza Italia forte. Ma dovrebbe avere almeno altrettanto interesse a spiegare perché debba essere forte il proprio partito. Quale spazio vuole occupare, quali idee porta nella coalizione, quale consenso intende rappresentare. Altrimenti l’alleanza rischia di diventare qualcosa di diverso: una lenta e spontanea incorporazione. In politica gli alleati sono alleati proprio perché restano distinti. Quando invece un segretario dedica più energie a spiegare il congresso del vicino che il futuro di casa propria, qualche domanda diventa inevitabile. A questo punto, infatti, più che sapere cosa Casciello pensi del congresso di Forza Italia, sarebbe interessante sapere quando si terrà quello di Noi Moderati.