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Il ricordo della Curva Sud per Fabio Iavarone

  • Aprile 19, 2026
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Il ricordo della Curva Sud per Fabio Iavarone

Prima del fischio d’inizio di Salernitana–Picerno, lo Stadio Arechi si è fermato per un momento di forte emozione e raccoglimento. La Curva Sud Siberiano ha voluto rendere omaggio a Fabio Iavarone, il giovane di 25 anni scomparso improvvisamente nelle scorse ore con uno striscione srotolato nell’anello inferiore. Un messaggio carico di commozione: «Questa vita infame ti ha strappato ai tuoi cari… Ora nel cuore di tutti noi vivrai per sempre».

 

Un messaggio che testimonia il legame profondo tra il giovane e la tifoseria granata. Fabio, infatti, era un tifosissimo della Salernitana, molto conosciuto nel quartiere Matierno, dove viveva. La sua scomparsa improvvisa ha lasciato sgomenti familiari, amici e l’intera comunità, colpita da una tragedia difficile da accettare. Il 25enne è stato trovato senza vita nella sua abitazione, in circostanze ancora al vaglio.

I funerali saranno celebrati lunedì 20 aprile alle ore 9:30 presso la chiesa della Madonna di Lourdes a Matierno.

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