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Fabio Cagnazzo torna in servizio

  • Aprile 19, 2026
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Fabio Cagnazzo torna in servizio

Fabio Cagnazzo, il colonnello dei carabinieri che era stato indagato per l’omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, è stato reintegrato in servizio. Dopo essere stato prosciolto da ogni accusa in sede di udienza preliminare, il militare è tornato a lavorare. Da qualche giorno Cagnazzo lavora presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei carabinieri, ma si tratta di una destinazione provvisoria. Il reintegro era stato deciso dal Tar del Lazio, ancor prima del proscioglimento arrivato nelle scorse settimane.

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