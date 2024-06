È stato presentato nella giornata di venerdì il “Gattoparco Leone”, la prima area di sgambamento per mici domestici promossa dalla cooperativa sociale Galahad che sta mettendo in campo una serie di attività di sensibilizzazione sul rispetto degli animali. Si tratta della prima area di sgambamento protetta per i mici domestici, segno di attenzione per i felini che potranno dar sfogo alle loro energie represse assaporando quel senso di libertà nel verde, importante ma spesso necessariamente negato ai gatti in appartamento, per ragioni di sicurezza. Il Gattoparco, munito di reti ad hoc e con arredi a tema, tra tunnel e giochi per gatti, restituisce invece ai gatti attimi di avventura in natura, senza rischi, tra piantine non nocive per gli animali donate dal vivaio salernitano Avagliano, grazie al prezioso supporto del presidente senior della Coldiretti Salerno, Enzo Galdi. Lo spazio verde, attiguo alla chiesa Santa Maria Dei Greci, sarà fruibile tramite aperture sperimentali, nel periodo estivo, e sarà accessibile gratuitamente, a turni programmati, dai gatti domestici regolarmente vaccinati e sterilizzati, accompagnati dai loro proprietari. Nello stesso spazio saranno organizzate anche iniziative di natura sociale e culturale aperte a tutta la comunità. La struttura si trova nei pressi della chiesa di Santa Maria dei Greci a Fratte e vede l’impegno in prima linea del centro per la Legalità e della cooperativa Galahad, guidata dalla giornalista Marilia Parente, con il patrocinio morale dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno e dell’Ufficio Cultura e Arte dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno e in collaborazione con la Parrocchia Santi Felice e Giovanni in Pastorano. Preoccupati per l’escalation dei maltrattamenti e delle torture inflitte agli animali nel nostro territorio, i volontari del Centro per la Legalità hanno, infatti, puntato l’attenzione sul dilagare di crudeltà e barbarie nei confronti di esseri indifesi, quali, per l’appunto, gli animali, nonché sulla spettacolarizzazione dell’orrore attraverso i social. Considerando che il maltrattamento degli animali nell’età infantile, adolescenziale o adulta rappresenti un campanello d’allarme quale indice di potenziale pericolosità sociale futura, la cooperativa Galahad ha inteso allargare il suo impegno educativo e sociale attraverso azioni volte alla sensibilizzazione sul rispetto verso gli animali, rivolgendosi ai più giovani e rendendo questi ultimi “custodi” di chi non ha voce. Dal prossimo autunno, i giovanissimi utenti del Centro per la Legalità, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo San Tommaso d'Aquino, saranno anche protagonisti di iniziative di sensibilizzazione e promozione di raccolte solidali rivolte ai canili, ai gattili e agli animali in difficoltà, ai fini di educare le giovani generazioni all'empatia con ogni creatura, scongiurando la disumanizzazione e la desensibilizzazione che serpeggiano nella società. Considerando che il maltrattamento degli animali nell’età infantile, adolescenziale o adulta rappresenti un campanello d’allarme quale indice di potenziale pericolosità sociale futura, abbiamo deciso di ampliare il nostro impegno educativo e sociale attraverso azioni volte alla sensibilizzazione sul rispetto verso gli animali, rivolgendoci ai più giovani e rendendo questi ultimi custodi di chi non ha voce – ha dichiarato Marilia Parente – – Dal prossimo autunno, i giovanissimi utenti del Centro per la Legalità, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo San Tommaso d’Aquino, saranno anche protagonisti di iniziative di sensibilizzazione e promozione di raccolte solidali rivolte ai canili, ai gattili e agli animali in difficoltà, ai fini di educare le giovani generazioni all’empatia con ogni creatura, scongiurando la disumanizzazione e la desensibilizzazione che serpeggiano nella società. Nell’ambito di tali attività, è stato allestito, intanto, il primo Gattoparco cittadino, intitolato a Leone, il gattino scuoiato vivo ad Angri. Si tratta della prima area di sgambamento protetta per i mici domestici, segno di attenzione per i felini che potranno dar sfogo alle loro energie represse, assaporando quel senso di libertà nel verde, importante ma spesso necessariamente negato ai gatti in appartamento, per ragioni di sicurezza». A presentare il progetto, l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, Paola De Roberto: «Siate portavoce e custodi degli indifesi, rispettando uomini, animali e ambiente. Difendete la vita in generale voi che sarete gli adulti di domani», ha esordito l’assessore De Roberto rivolgendosi ad una delegazione di bimbi del Centro per la Legalità ed elogiando l’operato e le sinergie messe in campo dalla cooperativa Galahad. Lo stesso assessore ha annunciato che presto tornerà operativo il mercato di Fratte e sarà messo in sicurezza e reso fruibile il campetto di calcio attiguo alla villa comunale della zona. Segnali, questi, di preziosa attenzione da parte dell’amministrazione per i quartieri periferici. «Un detto arabo ricorda come neppure un insetto nero in una notte scura sia invisibile agli occhi di Dio», ha detto la professoressa Lorella Parente, Direttrice dell’Ufficio Cultura e Arte dell’Arcidiocesi che ha sottolineato come ogni creatura sia preziosa agli occhi di Dio e quanto importanti risultino, quindi, percorsi di sensibilizzazione sul rispetto del Creato nella sua interezza. «La chiesa Santa Maria dei Greci la sfruttiamo soprattutto per motivi spirituali, avendo la parrocchia già altri tre luoghi di culto a Matierno, Cappelle e Pastorano – ha affermato il Parroco di Santi Felice e Giovanni in Pastorano, Don Marco Raimondo – Siamo curiosi ed entusiasti rispetto alle proposte presentate dalla cooperativa Galahad per la valorizzazione di questo luogo storico che può rappresentare una risorsa per la comunità e per tutto il territorio». er.no