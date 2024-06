Nocera Sup. Montalbano, nessun accordo per il ballottaggio

Lo ha detto a chiare lettere il candidato sindaco Gaetano Montalbano: “non è stato definito alcun accordo da parte mia”. Al ballottaggio non ci sarà nessuna partecipazione da parte dell’ex primo cittadino che, in vista del secondo turno, resterà fuori dalla contesa elettorale tra Enrico Bisogno e Gennaro D’Acunzi. Il medico nocerino lo ha ribadito ieri attraverso un post pubblicato su Facebook: “in merito alle notizie che stanno circolando sui principali canali social, intendo precisare che non è stato definito alcun accordo da parte mia con nessuno dei due candidati in corsa al ballottaggio”. Poche parole, ma molto chiare su quanto circolato in rete. Inoltre, in accordo con i candidati, Montalbano convocherà una conferenza stampa sulla vicenda. L’ex sindaco, indipendentemente dall’esito del ballottaggio, siederà in consiglio comunale all’opposizione. Un ritorno per lui presso la casa comunale che lo ha visto essere sindaco diverse volte. Durante il suo periodo amministrativo, Gaetano Montalbano, ha mostrato molta attenzione per gli scavi archeologici, oltre ad essere stato il fautore della manifestazione dei Madonnari. Due aspetti che si incastrano con altre attività svolte nel tempo a Nocera Superiore, come la sistemazione della statale 18, le casse comunali in attivo per milioni di euro, una tassa sui rifiuti molto leggera, la biblioteca comunale ed anche un piccolo record sportivo e cioè la prima volta di Nocera Superiore in Serie D col Real Nocera. Insomma, i segni politico-amministrativi dell’ex sindaco Gaetano Montalbano sono ben visibili in città. Avrà l’ex primo cittadino, soprattutto in consiglio comunale, la possibilità di evidenziare il lavoro svolto per la comunità di Nocera. L’ex sindaco, riguardo al post, ha poi concluso: “Un abbraccio a tutti ed attenzione alle fake news”. Intanto continua la campagna elettorale di Bisogno e D’Acunzi che, oltre gli incontri con gli elettori, sulle pagine social stanno chiarendo le proprie posizioni, cercando di far comprendere ai cittadini, punto per punto, il programma elettorale e le azioni amministrative che metteranno in campo in caso di elezione. Non manca il supporto dei rispettivi fan e sostenitori in rete, dall’una e dall’altra parte. Giuseppe Colamonaco