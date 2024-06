Zucchine, bontà di stagione, da gustare dall’antipasto al dolce

Le zucchine sono uno dei più buoni ortaggi estivi che solo in questa stagione sa esprimere il meglio di se, approfittiamone e prepariamole a crudo o con cotture sane ed equilibrate seguendo alcuni piccoli suggerimenti. Orecchiette alla Nerano a modo mio. PER 4 PERSONE INGREDIENTI 50O gr.di orecchiette 50 gr.di pancetta a cubetti 150 gr.di stracciatella di bufala 3 zucchine medie Olio evo Sale Menta 100 gr di formaggio grattugiato( provolone, pecorino, ricotta secca) 1spicchio d’aglio PREPARAZIONE Tagliate a rondelle sottili le zucchine e friggete per pochi minuti in abbondante olio evo,scolatele e mettete da parte. Mettete l’acqua per la pasta, quando bolle buttate le orecchiette mentre la pasta bolle in un’altra padella fate rosolare l’aglio con un po di olio aggiungete le zucchine, la pancetta e le orecchiette,scolatele quando sono ancora leggermente al dente,conservate un bicchiere d’acqua di cottura salata. aggiungete il formaggio grattuggiato e un po’ di stracciatella unite a poco a poco l’acqua di cottura che avete messo da parte. Fate amalgamare il tutto impiattate con menta ed una generosa cucchiaiata di stracciatella di bufala. Salmone selvaggio con verdure INGREDIENTI 1 filetto di salmone da 700 gr. circa pulito 100 ml.di olio evo 1 limone bio Sale Pepe Erbe aromatiche varie Spezie a piacere 5 patate medie sbollentate 4 – 5 carote sbollentate Pomodorini Frigitelli 1 zucchina 1 cipolla 1 testa d”aglio PREPARAZIONE Fate sbollentare qualche minuto patate e carote,lavate e pelate,per qualche minuto, altrimenti non cuoceranno nello stesso tempo del salmone. Posizionate ,al centro di una teglia da forno,il filetto di salmone e tutto intorno le verdure con le erbe aromatiche. Preparare un intingolo con pepe in grani macinato fresco e le spezie che preferite,olio,sale e limone Cospargete il tutto con l’intingolo ed infornate in forno preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti. Ciambella con zucchine e mandorle INGREDIENTI PER UNO STAMPO DA 24 CM. 3 uova 200 gr di zucchero 350 gr di zucchine 200 ml di olio di semi 300 gr di farina 100 gr di mandorle tritate( o altra frutta secca) 1 bustina di lievito per dolci zucchero a velo PREPARAZIONE Lavate e spuntate le zucchine poi grattugiatele e raccoglietele in una ciotola Montate le uova con lo zucchero fino a renderle spumoseAggiungere l’olio continuando a montare Poi unite le zucchine grattugiateIn ultimo aggiungete le mandorle tritate, la farina ed il lievito. Lavorate l’impasto fino ad ottenere un composto omogeneo.Versate l’impasto in uno stampo rivestito di carta forno o imburrato e infarinato poi cuocete la ciambella in forno preriscaldato a 180° per circa un’ora. Una volta pronta, lasciate raffreddare la torta Poi spolverizzate con lo zucchero a velo e servite

Raffaella D’Andrea