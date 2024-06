Il Comune di Salerno seleziona otto stagisti per il settore tributi, ecco il bando

Il Comune di Salerno annuncia l’apertura di un bando per la selezione di otto stagisti da inserire presso il settore tributi. Questa iniziativa rappresenta un’importante opportunità formativa per i giovani del territorio, offrendo loro la possibilità di acquisire competenze specifiche e di entrare in contatto con il funzionamento della pubblica amministrazione. La scadenza per l’invio delle candidature è fissata al 10 luglio 2024

Per consultare il bando e le modalità di presentazione delle domande si rimanda al seguente link: