Furto da Nonno Emilio, rubate attrezzature per l’ippoterapia

A denunciare l’accaduto è Carmen Guarino, responsabile del Centro a pochi centinaia di metri dalla Costa Sud nel tratto compreso nel comune di Pontecagnano-Faiano. Dopo aver sporto denuncia presso la locale Stazione dei Carabinieri è stata la stessa Carmen Guarino, attraverso un post sui social, a raccontare quanto accaduto in una delle strutture di Rete Solidale. “I ladri si sono intrufolati nella nostra struttura e hanno rubato tutte le attrezzature manutentive e agricole e le attrezzature dei cavalli, un danno di circa 10.000,00 euro. Hanno rubato persino le selle dei cavalli per fare ippoterapia, hanno spogliato di tutto la horse house. Bastardi! Rubare in una struttura come la nostra che con grandi sacrifici e tanto lavoro cerca di fare al meglio tutte le attività è avvilente! Adesso più che mai abbiamo la consapevolezza che il territorio non è sicuro,non ci sono controlli e a rimetterci siamo sempre noi cittadini onesti che facciamo tanti sacrifici per andare avanti! Spero che chi abbia visto possa segnalare alle forze dell’ordine,i ladri sicuramente si sono allontanati con un mezzo grosso,magari i residenti della zona e precisamente via Mar Adriatico posseggono immagini che si possono rilevare dalle telecamere di sorveglianza private. Aiutateci!”