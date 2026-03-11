Il Club Salerno Autostoriche alle Premiazioni ASI 2026

Grande successo per il Club Salerno Autostoriche, guidato dal vulcanico ingegnere Dino Nardiello, tra i protagonisti delle Premiazioni ASI per le manutenzioni 2025 organizzate dall’Automotoclub Storico Italiano. La cerimonia, dedicata ai migliori eventi del motorismo storico italiano organizzati nel corso dell’anno, ha visto il sodalizio salernitano distinguersi con numerosi e prestigiosi riconoscimenti, a testimonianza di un impegno che coniuga passione per i veicoli storici, cultura, solidarietà e valorizzazione del territorio. I riconoscimenti ottenuti Il Club Salerno Autostoriche ha ricevuto importanti premi per le attività svolte nel 2025: TROFEO ASI GIOVANI 2025 – Eventi Giovani assegnato per l’impegno nel coinvolgere le nuove generazioni attraverso iniziative formative e progetti di educazione alla sicurezza stradale. PREMIO ASI SOLIDALE conferito per l’impegno solidale che contraddistingue da sempre le manifestazioni del club e per l’attenzione verso iniziative sociali a favore della comunità. Premio Qualità ASI 2025 attribuito per l’eccellenza organizzativa delle manifestazioni, caratterizzate da una forte impronta culturale e dalla valorizzazione del motorismo storico insieme alle aree interne del territorio. PREMIO ASI 2025 – Marco Polo assegnato alla manifestazione “Raduno Costa del Cilento tra Mito e Leggenda”, evento capace di coniugare passione motoristica, tradizioni locali e promozione delle bellezze del Cilento. Premio per il 1° Raduno Motociclistico “Da Salerno ai Monti del Matese”in interscambio con il Club auto e moto Antichi Sanniti riconoscimento per un’iniziativa che ha favorito l’incontro tra territori e appassionati, valorizzando itinerari storici e paesaggistici di grande fascino. Il valore del lavoro dei club italiani Nel corso della cerimonia sono intervenuti i rappresentanti delle commissioni ASI, che hanno voluto sottolineare il ruolo fondamentale svolto dai club federati in tutta Italia. Il presidente dell’ASI Alberto Scuro ha ricordato: “Il motorismo storico italiano vive grazie alla passione e alla dedizione dei club federati. Ogni manifestazione rappresenta un momento di valorizzazione della nostra storia motoristica e un’occasione per promuovere cultura, territorio e tradizioni.” Il presidente della Commissione Manifestazioni Auto ASI, Ivo Serio, ha voluto rivolgere un ringraziamento a tutti i sodalizi italiani: “Dietro ogni evento di successo c’è il lavoro instancabile di tanti volontari e appassionati. Desidero ringraziare tutti i club italiani che con entusiasmo, competenza e spirito di collaborazione rendono possibile un calendario di manifestazioni di altissimo livello.”Il presidente della commissione ASI Solidale, Antonio D’Urso, ha evidenziato il valore sociale delle attività dei club: “Sempre più spesso le iniziative dei club diventano occasioni di solidarietà e attenzione verso le comunità locali. Questo dimostra che la passione per i veicoli storici può trasformarsi in un importante strumento di sensibilizzazione e impegno sociale.” Infine, la presidente della Commissione Manifestazioni Moto ASI, Elvira Dal Degan, ha sottolineato il ruolo crescente delle due ruote nel panorama del motorismo storico: “Le manifestazioni motociclistiche rappresentano una parte sempre più dinamica del motorismo storico italiano. Grazie all’impegno dei club, la cultura delle moto d’epoca continua a vivere e a diffondersi, coinvolgendo sempre nuovi appassionati e valorizzando territori e tradizioni.” Il riconoscimento al Circolo Florio per la XXX rievocazione storica della Coppa Vincenzo Florio Nel corso delle premiazioni grande successo anche per il Circolo Florio, presieduto dalla dott.ssa Franca Laura Mancuso, che ha ricevuto la meritata Manovella d’Oro, uno dei più prestigiosi riconoscimenti del motorismo storico italiano. Un traguardo che testimonia la qualità delle manifestazioni organizzate dal sodalizio e il valore del lavoro svolto nel tempo. La vicinanza, l’amicizia e la stima che da sempre uniscono il Circolo Florio e il Club Salerno Autostoriche rappresentano un esempio concreto di collaborazione tra club federati.Uno spirito di condivisione che si conferma motore vincente per un’ASI sempre più collaborativa, capace di preservare i valori che accomunano gli appassionati e di arricchire, attraverso la cooperazione tra i club, l’amore per il motorismo storico. L’intervento del presidente Nardiello Il commento del presidente del Club Salerno Autostoriche, Dino Nardiello, che ha voluto condividere il riconoscimento con tutti i soci e collaboratori del club: “Ricevere questi premi è per noi motivo di grande orgoglio. Il nostro club lavora con passione per valorizzare il motorismo storico non solo come patrimonio tecnico, ma anche come cultura e strumento di promozione del territorio. Coinvolgere i giovani, sostenere iniziative solidali e raccontare la storia dei nostri territori attraverso le manifestazioni è la missione che ci guida ogni giorno. Questi riconoscimenti appartengono a tutti i nostri soci e a chi con entusiasmo continua a credere nel valore del motorismo storico.” Il successo ottenuto alle Premiazioni ASI 2025 conferma il Club Salerno Autostoriche come una delle realtà più attive e dinamiche del panorama nazionale, capace di unire passione, cultura, turismo e solidarietà in eventi che valorizzano il territorio e la memoria del motorismo storico italiano