Il calendario della Salernitana fino a Natale

di Marco De Martino

SALERNO – Salernitana 26, Catania 25, Benevento 23: come da pronostico, le tre favorite della vigilia alla vittoria finale del girone C della serie C stanno dando vita ad un entusiasmante testa a testa. Tre squadre in tre punti che, nell’ultimo turno, hanno fatto a gara ad “aiutarsi” reciprocamente. Prima il Catania si è fatto acciuffare in pieno recupero a Caserta dopo essere rimasto in dieci, poi la Salernitana ha regalato un tempo al Latina finendo per non andare oltre il pareggio ed infine il Benevento ha imitato gli etnei facendosi raggiungere in zona Cesarini dal Sorrento grazie all’ingenuo rosso rimediato da Ceresoli ed al clamoroso errore del portiere Vannucchi. Un punto per ognuna e tutto invariato ma con una giornata in meno. Il primo traguardo volante, il titolo di campione d’inverno, è distante sette giornate e, consultando il calendario, emergono alcuni spunti interessanti. Quattro gare in casa e tre in trasferta per Salernitana e Catania, tre al Vigorito e quattro fuori casa per il Benevento. E, sulla carta, sono proprio i sanniti ad avere il calendario più tosto.

IL CAMMINO DEGLI STREGONI I giallorossi di Auteri infatti dovranno affrontare nel prossimo turno il Foggia di Delio Rossi allo Zaccheria, poi riceveranno la quarta forza del torneo, il Monopoli, tra le mura amiche e poi ancora il Cosenza fuori, la Salernitana nello scontro diretto del Vigorito, la Cavese al Lamberti, il Giugliano in casa ed, infine, il Cerignola in trasferta. Un cammino difficile ma che vedrà il Benevento giocare due scontri diretti, contro Monopoli e Salernitana, col favore del pubblico amico.

IL CALENDARIO DEI GRANATA Per quanto riguarda i granata, invece, il cammino fino a Natale potrebbe essere più in discesa. Dopo il match di lunedì sera all’Arechi contro un Crotone in grave crisi, la Salernitana sarà di scena ad Altamura, poi riceverà il Potenza, andrà a Benevento per il big match, tornerà all’Arechi per sfidare il Trapani e chiuderà il girone d’andata prima con la trasferta di Picerno ed, infine, con l’amarcord all’Arechi contro Delio Rossi ed il suo Foggia.

LA STRADA DEGLI ETNEI Molto simili gli impegni del Catania che se la vedrà quasi con gli stessi avversari: Altamura al Massimino, Casarano in trasferta, Latina in casa, Picerno fuori, Crotone tra le mura amiche, trasferta a Potenza ed infine Atalanta U23 in Sicilia. Una volata finale verso il titolo di campione d’inverno che chiuderà il girone d’andata ma che soprattutto determinerà le distanze tra le tre squadre prima dell’apertura della finestra della campagna trasferimenti invernale, un mercato di riparazione che potrebbe ulteriormente modificare gli equilibri, finora quasi impercettibili, esistenti tra quelle che, finora, sono state le regine del girone C di serie C.