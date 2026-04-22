Il 27 aprile l’insediamento di Cantone come capo della Procura di Salerno

Il Procuratore della Repubblica Vicario FF presso il Tribunale di Salerno comunica che l’immissione in possesso del dott. Raffaele Cantone, nelle funzioni di Procuratore della Repubblica, si terrà innanzi al collegio presieduto dal Presidente del Tribunale di Salerno il giorno 27 aprile 2026, alle ore 10.30, presso l’Aula Magna della Cittadella Giudiziaria di Salerno.
Post Recenti
Categorie
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco