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Il 27 aprile l’insediamento di Cantone come capo della Procura di Salerno

  • Aprile 22, 2026
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Il 27 aprile l’insediamento di Cantone come capo della Procura di Salerno

Il Procuratore della Repubblica Vicario FF presso il Tribunale di  Salerno comunica  che l’immissione in possesso del dott. Raffaele Cantone, nelle funzioni di Procuratore della Repubblica, si terrà innanzi al collegio presieduto dal  Presidente del Tribunale di Salerno il giorno 27 aprile 2026, alle ore 10.30, presso l’Aula Magna della Cittadella Giudiziaria di Salerno.

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