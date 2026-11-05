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Ignazio Boschetto papà bis, la moglie del cantante de Il Volo è incinta del secondo figlio: “Presto saremo in 4” Nazionale, i 31 convocati di Mancini per Francia e Belgio: da Liberali e Cisse a Lontani, le novità Infortuni: Inail, SI.IN.PRE.SA. fa tappa a Reggio Calabria Morte De Miguel, il rapporto preliminare di autopsia: “Trauma toracico accidentale” Biotech, report: ‘ogni euro di valore generato da Roche Italia ha un impatto di 2,8 su Pil’ “Non ce la facevo più”: uccise il padre disabile nel Mantovano. Figlia condannata a 25 anni Fine vita, il Consiglio dei ministri impugna la legge del Veneto Fratoianni: “Patrimoniale deve esserci”. Boschi: “Ho qualche dubbio” AI, Stefani (DeepHealth): “Può contribuire alla sostenibilità del Ssn” Caos in Paraguay, Ueno Bank e mezzo Paese si sveglia col conto svuotato: il presidente Peñ﻿a si dimette Report, Ranucci: “Il mio in bocca al lupo? Ai colleghi di Spotlight, che sputano sangue con meno risorse” AI, Panebianco (Sapienza): E’ di grande apporto per la radiologia diagnostica” Ignazio Boschetto papà bis, la moglie del cantante de Il Volo è incinta del secondo figlio: “Presto saremo in 4” Nazionale, i 31 convocati di Mancini per Francia e Belgio: da Liberali e Cisse a Lontani, le novità Infortuni: Inail, SI.IN.PRE.SA. fa tappa a Reggio Calabria Morte De Miguel, il rapporto preliminare di autopsia: “Trauma toracico accidentale” Biotech, report: ‘ogni euro di valore generato da Roche Italia ha un impatto di 2,8 su Pil’ “Non ce la facevo più”: uccise il padre disabile nel Mantovano. Figlia condannata a 25 anni Fine vita, il Consiglio dei ministri impugna la legge del Veneto Fratoianni: “Patrimoniale deve esserci”. Boschi: “Ho qualche dubbio” AI, Stefani (DeepHealth): “Può contribuire alla sostenibilità del Ssn” Caos in Paraguay, Ueno Bank e mezzo Paese si sveglia col conto svuotato: il presidente Peñ﻿a si dimette Report, Ranucci: “Il mio in bocca al lupo? Ai colleghi di Spotlight, che sputano sangue con meno risorse” AI, Panebianco (Sapienza): E’ di grande apporto per la radiologia diagnostica”
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Ignazio Boschetto papà bis, la moglie del cantante de Il Volo è incinta del secondo figlio: “Presto saremo in 4”

  • Novembre 5, 2026
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Ignazio Boschetto papà bis, la moglie del cantante de Il Volo è incinta del secondo figlio: “Presto saremo in 4”

(Adnkronos) – “Non potevamo far giocare Gabriele da solo. Presto saremo in 4”. Con queste parole Ignazio Boschetto de Il Volo ha annunciato sul proprio profilo Instagram che diventerà papà per la seconda volta, dopo la nascita del primogenito Gabriele. 

La moglie, Michelle
Bertolini, ex tennista e Miss Venezuela, è incinta e insieme hanno postato alcune immagini che li ritraggono felici insieme al loro bambino per annunciare la notizia. Boschetto, 32 anni, nato e cresciuto a Marsala, in Sicilia, e Michelle si sono sposati il 12 settembre 2024, con rito civile a San Lazzaro di Savena, vicino Bologna, alla presenza di parenti e pochi amici più stretti, tra cui Piero
Barone e Gianluca Ginoble, gli altri due componenti del trio de Il Volo. Nel settembre 2025 è nato Gabriele.  

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