Iervolino vola a Singapore

Antonio Manzo

Se in Italia venisse ancora pubblicato Il Male uno dei più famose e rivoluzionari giornali satirici italiani, pubblicato alla fine degli anni Settanta, non avrebbero esitato a pubblicare un numero speciale per Salerno. Il titolo: “Iervolino se ne va a Singapore”. Il sottotitolo: “Era più contento se gli tiravano le gambe”. Perché la improvvisa e inspiegata fuga del presidente della Salernitana? La notizia ha colpito anche i più scettici ultras della Salernitana dopo la magra figura nel derby con la Cavese. Alle 6.40 di stamattina Danilo Iervolino salirà su un volo Singapore Airlines dove in business plan potrà anche dormire, senza interruzioni nel suo letto, ed arrivare dopo 15 ore di volo e atterrare nell’aeroporto Cangi della repubblica di Singapore. I colleghi giornalisti del Male hanno iniziato subito a voler riscontrare ragioni sull’improvvisa fuga di Iervolino l’hanno subito legato alla invocazione del sindaco De Luca sul “metodo Singapore” che prevede la pedagogica lezione di venti frustate sul groppone per gli incivili. E Iervolino secondo il sindaco non avrebbe rispettato i patti per una squadra degna di Montecarlo come avrebbe desiderato anche se ieri sera ha dovuto dividere il cuore di juventino di razza con l’amarezza del fallimentare impegno con i cugini della Cavese. Ma, il primo indizio non può accontentare neppure i più esperti giornalisti d’inchiesta perché il riferimento di De Luca al “metodo Singapore” era già stato usato in passato per polemizzare contro i test di ammissione alla facoltà di Medicina. Di qui l’esclusione di un legame diretto tra l’invocazione di De Luca e l’improvvisa partenza di Iervolino. Ma la fuga di Iervolino sarebbe legato, per la sua innata conoscenza del mondo universitario, al rapporto con la National University di Singapore, università pubblica più antica e prestigiosa di Singapore fondata nel lontano 1905 come scuole di medicina. Poi divenuta generalista e frequentata. Ed essendo l’università tra le prima dieci università del mondo sia pure molto lontana da quella Pegaso da lui creata, Iervolino comunque conosce i maggiori dirigenti della NSU National University che lo proteggerebb in loco dalla “sindrome Singapore” e dalla pena da scontare uguale comminata per le strade a quella dei i riottosi al lockdown nei giorni del Covid. Ma il problema è come evitare a Singapore che sappiano delle infelici prestazioni della Salernitana e, lì in Asia, dello sconosciuto Serse Cosmi. Potrebbe aprirsi un problema diplomatico con Salerno e l’Italia in tempi molto difficili dovuti anche per l’incertezza finita sulle spalle del ministro Tajani messo in crisi dall’improvvisa leadership a Forza Italia del vice presidente della Camera Giorgio Mulè. Iervolino per evitare le frustate ordinate comunque a Singapore dagli ultras granata agli inclementi poliziotti con le canne di bambù pronte ad essere azionate la “sindrome di Singapore” comunque funzionerà. E in quel caso Iervolino non potrà chiedere neppure il pareggio delle frustate grazie all’intervento di dirigenti dell’università di Singapore. Per lui ci sarà solo la sconfitta grazie alla persistenza della “sindrome di Singapore”. Implacabile per lui. Ricordando Iervolino con nostalgia la previsione del titolo del Male: Era più contento se gli tiravano le gambe e non frustate continue per i suoi flop calcistici.