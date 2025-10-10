Ict, Nethesis cavalca la ‘grande onda’ digitale

(Adnkronos) – Giornata clou per il Meeting degli Eroi Digitali, l'atteso appuntamento annuale organizzato dall’azienda di Pesaro Nethesis, dedicato alla sua community di partner e professionisti del mondo Ict. ‘La grande onda’, questo il titolo della 13a edizione, arriva per la prima volta a Rimini e fa il record di iscritti, con oltre 1000 presenze. “Ciascuno di noi si trova continuamente di fronte a grandi onde, circostanze inevitabili che non possiamo esimerci dall’affrontare”, ha detto Cristian Manoni Ceo di Nethesis spiegando il tema di quest’anno. “A far la differenza è il modo con cui ci stiamo di fronte: o cavalchiamo l’onda o ce ne facciamo travolgere”. Occasione unica per incontrarsi e rafforzare le relazioni, il meeting mette al centro le persone e la condivisione di esperienze rispetto ai numeri e ai piani economici, con l'obiettivo di ispirare, apprendere e fare networking su temi cruciali come Intelligenza Artificiale, Cybersecurity e Open Source. (Foto) Proprio la giornata di oggi ha visto una sessione plenaria mattutina dedicata a un confronto aperto sulle sfide e le opportunità che stanno trasformando il settore Ict. Sul palco, tra gli altri, sono saliti: Emanuele Frontoni, co-director del Vrai Lab, tra gli scienziati più citati al mondo secondo la lista ‘World’s top 2% scientists’ e Marco Misitano del Comitato Scientifico di Clusit (Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica). “Occorre sempre più consapevolezza per cavalcare l’onda dell’Intelligenza Artificiale”, ha detto Frontoni, con una sempre maggiore collaborazione tra esseri umani e macchine, che vanno trattate come tali e non come persone. C’è anche una sfida etica, soprattutto per l’Europa, ha poi sottolineato, e le aziende che già fanno uso di AI devono generare sempre più fiducia su questi temi. “È anche una bella occasione per chiederci cosa vuol dire essere umani”. Marco Misitano, che è anche Past President del Capitolo Italiano di ISC2 (International Information System Security Certification Consortium), ha fornito il quadro attuale delle minacce di Cyber Security nel mondo. “A riguardare l’Italia sono il 10% degli attacchi e questo deve far riflettere su quanto si tratti ormai di un tema culturale non più per addetti ai lavori, ma che riguarda tutti”. Misitano ha parlato anche dell’importanza della sovranità dei dati e ha evidenziato l’importanza di soluzioni open source come quelle sviluppate da Nethesis. E c’era grande attesa anche per lo show di Paolo Cevoli, che ha divertito la platea degli Eroi Digitali ripercorrendo alcune storie di ‘eroi analogici’, come il grande Enea. Tra aneddoti esilaranti e storie di marketing romagnolo, il comico riccionese ha anche fatto riflettere il pubblico sull’importanza del ‘servire’ nel proprio lavoro: “se non servi, non servi” e ha mostrato quanto sia importante la riscoperta creativa delle proprie origini per la rinascita della nostra società. Nethesis è un’Open Company, è il principale produttore italiano di soluzioni Open Source per il business. Dal 2003 prepara i propri partner e clienti al futuro dell’ICT, creando un ponte tra l’innovazione dell’Open Source e il business. I valori dell’Open Source, come la meritocrazia, la creazione di community e la trasparenza hanno trasformato il suo approccio al lavoro e alla vita. I numeri: 50 persone (+15 negli ultimi 3 anni, età media 39 anni); quasi 600 partner (+100 negli ultimi 2 anni); 35000 installazioni enterprise attive; 500000 utenti enterprise stimati; 40000 installazioni community attive in 122 Paesi.

