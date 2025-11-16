Iannone. Renzi? Una risata alla sua morale - Le Cronache Attualità
Iannone. Renzi? Una risata alla sua morale
FI Campania,favorevoli al condono,serve un intervento mirato
Salernitana. Raffaele: L’importante era vincere
Salernitana, vittoria e primato
  • Novembre 16, 2025
“E’ paradossale che proprio Renzi suggerisca a Cirielli di non fare campagna elettorale su un contributo di cento euro ad integrazione delle pensioni minime in Campania. Ricordiamo quello che fece lui con il bonus da 80€, in piena campagna elettorale alle elezioni europee 2014. Viste le capriole che negli anni lo hanno contraddistinto basterebbe una risata alla sua morale: e’ proprio lui un pulpito che non vale nessuna predica. Grazie al Ministro Schillaci e ai suoi dirigenti, per la prima volta vengono dati alla Campania per la prevenzione in aggiunta al Fondo Sanitario Nazionale ben cinquantatré milioni (l’intero fondo prevenzione per l’italia intera e’ di cinquantacinque milioni) vincolati alla prevenzione. Il suo governo e’ stato quello che, invece, ha tagliato di piu’ alla sanita’. Quindi dove vive Renzi? Capiamo che dovrebbe essere preoccupato per le proposte di Cirielli in sanita’ visto che quelle del suo candidato Fico latitano. Non si capisce neanche se Fico voglia essere o meno in continuita’ con De Luca. Ma tanto Renzi che problemi ha dall’alto del suo ormai irremovibile 2% nazionale. Se dichiarasse la cosa piu’ naturale del mondo, cioe’ il suo amore per la mamma, anche alla stessa madre verrebbe il dubbio sulla sincerita’ dell’affermazione.” Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone commissario regionale del partito in Campania.

