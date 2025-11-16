FI Campania,favorevoli al condono,serve un intervento mirato - Le Cronache Ultimora
FI Campania,favorevoli al condono,serve un intervento mirato
  Novembre 16, 2025
“A causa dei No ideologici della sinistra, che all’epoca governava, i cittadini campani sono stati esclusi dal condono del 2003, varato sotto il governo Berlusconi, che offriva una soluzione al disagio abitativo di milioni di italiani, i cosiddetti abusi di necessità”. Lo affermano in una nota il segretario regionale ed europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martusciello, il deputato campano di Forza Italia e Sottosegretario al Mit Tullio Ferrante ed il segretario provinciale di Napoli, il senatore Franco Silvestro. “Forza Italia è favorevole a prevedere la riapertura di quel condono in manovra, riparando così ad una evidente disparità di trattamento nei confronti della Campania. Si tratta di un tema cruciale, che occorre affrontare valutando un intervento mirato con l’obiettivo di mettere in sicurezza gli immobili che é possibile condonare ed escludendo gli edifici a rischio o sottoposti a vincoli idrogeologici o paesaggistici. E’ necessario esaminare distintamente le singole situazioni con attenzione e responsabilità, per rimediare agli errori di una sinistra lontana dai cittadini e affrontare un enorme problema sociale che investe tanti cittadini campani e che si trascina da ormai troppo tempo”.

