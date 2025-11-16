Eboli, Morto accoltellato durante lite , 3 fermi

n uomo morto al culmine di una lite. E’ quanto avvenuto tra la serata di ieri e questa notte a Eboli, nel Salernitano. In localita’ Santa Cecilia, i carabinieri della Compagnia locale sono intervenuti dopo una segnalazione di una violenta lite tra extracomunitari. Arrivati nell’abitazione, i militari dell’Arma hanno constatato il decesso, per arma da taglio, di un uomo di origine nordafricana. Avviate le indagini, gli investigatori sono riusciti a individuare dopo poco le tre persone presenti in casa durante il litigio, le quali, su disposizione della magistratura, sono state portate nella casa circondariale di Salerno-Fuorni in stato di fermo di indiziato di delitto. Dai successivi accertamenti e’ emerso che la vittima e’ un uomo nato in Marocco di 35 anni, irregolare sul territorio nazionale, mentre i fermati, anche essi nati in Marocco, sono due uomini di 28 e 33 anni, di cui regolare sul territorio nazionale e uno in attesa di permesso per motivi umanitari, e una donna di 34 anni allo stato irregolare. Le indagini, nel frattempo, proseguono per risalire ai motivi della lite. (