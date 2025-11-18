Iannone, in confronto tv superiorità politica di Cirielli - Le Cronache Ultimora
Iannone, in confronto tv superiorità politica di Cirielli

“E’ stata a tutti evidente la differente qualità politica di Cirielli rispetto a Fico. La sua statura istituzionale e il suo piglio da vero leader ne fanno il presidente migliore per la Campania. Fratelli d’Italia ed il centrodestra erano già sicuri di aver scelto il meglio ed oggi tutti ne hanno avuto la conferma. Visione ed idee chiare, un programma credibile ed aderente sui veri bisogni della Campania”. Lo sostiene il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania in merito al confronto tra i due candidati su SkyTg24. “Dall’altra parte solo incertezza ed imbarazzo per l’incoerenza personale ed una coalizione che non tiene nel suo insieme – aggiunge – Fico ha dovuto sottrarsi alle risposte in diverse occasioni risultando anche maldestro per le sue modeste capacità’ dialettiche. Non si è capito neanche se si sente la continuita’ o la discontinuita’ di De Luca. Cirielli è il presidente giusto anche a prescindere dalle idee politiche”.

