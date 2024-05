Iannone, grande attenzione di Sangiuliano al Salernitano

“Ancora una volta il Ministro Sangiuliano non risparmia attenzione alla provincia di Salerno. Oggi in visita tra Agro Nocerino-Sarnese e Costiera Amalfitana. Ad Agri per il restauro dell’organo della chiesa di San Giovanni, a Furore per la valorizzazione del Fiordo, ad Atrani per la chiesa della Maddalena e a Positano per la villa romana. Attenzione e finanziamenti finalizzati ad una valorizzazione vera del nostro magnifico territorio che da anni aspettava di essere al centro delle politiche culturali nazionali”. Lo dice il senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania. “Mentre De Luca pensa a fare neglette guerre politiche, il Governo Meloni lavora senza trascurare nessuno a prescindere dall’importanza demografica dei centri. Grazie al Ministro Sangiuliano che non si risparmia rispondendo ad ogni nostra sollecitazione e a quella di rappresentanza istituzionale locale. Non la cultura della clientela ma quella delle realizzazioni vere che garantiscono un futuro al nostro grande passato”, conclude Iannone.