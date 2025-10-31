Iannone, Fico e i suoi non sanno presentare neanche le liste - Le Cronache Ultimora
Iannone, Fico e i suoi non sanno presentare neanche le liste

“Ad Avellino non ci sara’ la lista Fico Presidente. Il Tar ha confermato l’esclusione respingendo il ricorso. Fico ed i suoi non sanno neanche presentare una lista, come pensano di essere capaci di Governare la Campania? La loro improvvisazione e’ totale, la loro ignoranza (politica) e’ crassa. La loro incompetenza e’ un dato lampante”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale del Partito in Campania.

