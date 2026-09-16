Iannone (Fdi), ‘per adeguamento stadi Arechi e Volpe serve intervento Governo’

“E’ necessario modificare l’accordo di Coesione tra Regione Campania e Governo Nazionale per attingere ai circa 139 milioni di euro che occorrono. Non e’ possibile usare, come fu ipotizzato dalla Regione, il Fesr che, per natura comunitaria dei fondi, configurerebbe l’aiuto di Stato. Utilizzando il Fondo di rotazione che é nazionale ciò diventa possibile, ma bisogna portare nei prossimi giorni al Cipess la delibera che, modificando l’Accordo di Coesione, definanzia opere per destinare i 139 milioni di euro allo stadio Arechi e Volpe di Salerno”. Così, in una nota, il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, sottosegretario di Stato al Mit. “Questa é la verità rispetto a tanta propaganda ed inesattezze affermate per sottacere il ruolo decisivo del Governo Nazionale e gli errori commessi da chi dice di aver fatto tutto e di saper fare tutto. Sto seguendo personalmente la vicenda per chiuderla con la delibera del Cipess presso la presidenza del Consiglio e il Ministero degli Affari Europei nelle prossime settimane”, sottolinea
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