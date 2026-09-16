Iannone (Fdi), 'per adeguamento stadi Arechi e Volpe serve intervento Governo' - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Bruno Ravera: la Torre Cardiologica del Ruggi porterà il suo nome
Salerno: truffa rimborsi 118, interdizione e sequestro beni
Iannone (Fdi), ‘per adeguamento stadi Arechi e Volpe serve intervento Governo’
Fdi, Sangiuliano coordinatore regionale del partito
Attualità

Iannone (Fdi), ‘per adeguamento stadi Arechi e Volpe serve intervento Governo’

  • Settembre 16, 2026
  • 0
  • 93
  • 1 Min Read
Iannone (Fdi), ‘per adeguamento stadi Arechi e Volpe serve intervento Governo’

“E’ necessario modificare l’accordo di Coesione tra Regione Campania e Governo Nazionale per attingere ai circa 139 milioni di euro che occorrono. Non e’ possibile usare, come fu ipotizzato dalla Regione, il Fesr che, per natura comunitaria dei fondi, configurerebbe l’aiuto di Stato. Utilizzando il Fondo di rotazione che é nazionale ciò diventa possibile, ma bisogna portare nei prossimi giorni al Cipess la delibera che, modificando l’Accordo di Coesione, definanzia opere per destinare i 139 milioni di euro allo stadio Arechi e Volpe di Salerno”. Così, in una nota, il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, sottosegretario di Stato al Mit. “Questa é la verità rispetto a tanta propaganda ed inesattezze affermate per sottacere il ruolo decisivo del Governo Nazionale e gli errori commessi da chi dice di aver fatto tutto e di saper fare tutto. Sto seguendo personalmente la vicenda per chiuderla con la delibera del Cipess presso la presidenza del Consiglio e il Ministero degli Affari Europei nelle prossime settimane”, sottolinea

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Tommaso D'Angelo
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Tommaso D'Angelo
Aprile 18, 2013
Attualità Cronaca

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Tommaso D'Angelo
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Tommaso D'Angelo
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Tommaso D'Angelo
Aprile 24, 2013