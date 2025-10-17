Iannone (Fdi), la Regione è il bancomat per i candidati di Fico - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Martusciello “FI attrae, in campo per vincere”
Dalle assunzioni alla lotta liste d’attesa, cosa c’è in Manovra per la sanità pubblica e gli operatori
Formula 1, oggi prove libere e qualifiche Sprint del Gp Stati Uniti: orari e dove vederle in tv
Iannone (Fdi), la Regione è il bancomat per i candidati di Fico
Attualità Campania

Iannone (Fdi), la Regione è il bancomat per i candidati di Fico

  • Ottobre 17, 2025
  • 0
  • 144
  • 1 Min Read
Iannone (Fdi), la Regione è il bancomat per i candidati di Fico

“Sono gli ultimi giorni di Pompei in Regione Campania. L’Istituzione viene utilizzata come bancomat elettorale per i candidati di centrosinistra che annunciano finanziamenti su strade, bonus a medici dei comuni montani ed ogni sorta di prebenda da elargire e da promettere. Sembra che tutto maturi ora sotto elezioni, mentre abbiamo alle spalle anni di nulla cosmico passati a parlare di terzo mandato, partiti commissariati per tessere false ed inchieste giudiziarie scaturenti da operazioni clientelari”. Così, in una nota, il senatore, Antonio Iannone, commissario regionale Fdi in Campania. “Su questo il candidato Fico, ex paladino della morale pubblica, cosa ha da dire? Codice etico e liste pulite sono tutti temi finiti in soffitta – aggiunge – Neanche un fiato, dopo il baciamano a De Luca, neanche sulla stabilizzazione del suo capo di gabinetto presso l’Istituto Zooprofilattico di Portici (Napoli). Reddito di cittadinanza e reddito di clientela marciano a braccetto e sono il vero programma elettorale sancito dall’accordo. Con Cirielli Presidente la Campania ha l’opportunità’ storica di spazzare via tutto questo

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Attualità Cronaca

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013