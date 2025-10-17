“Sono gli ultimi giorni di Pompei in Regione Campania. L’Istituzione viene utilizzata come bancomat elettorale per i candidati di centrosinistra che annunciano finanziamenti su strade, bonus a medici dei comuni montani ed ogni sorta di prebenda da elargire e da promettere. Sembra che tutto maturi ora sotto elezioni, mentre abbiamo alle spalle anni di nulla cosmico passati a parlare di terzo mandato, partiti commissariati per tessere false ed inchieste giudiziarie scaturenti da operazioni clientelari”. Così, in una nota, il senatore, Antonio Iannone, commissario regionale Fdi in Campania. “Su questo il candidato Fico, ex paladino della morale pubblica, cosa ha da dire? Codice etico e liste pulite sono tutti temi finiti in soffitta – aggiunge – Neanche un fiato, dopo il baciamano a De Luca, neanche sulla stabilizzazione del suo capo di gabinetto presso l’Istituto Zooprofilattico di Portici (Napoli). Reddito di cittadinanza e reddito di clientela marciano a braccetto e sono il vero programma elettorale sancito dall’accordo. Con Cirielli Presidente la Campania ha l’opportunità’ storica di spazzare via tutto questo
Post Recenti
- Martusciello “FI attrae, in campo per vincere”
- Dalle assunzioni alla lotta liste d’attesa, cosa c’è in Manovra per la sanità pubblica e gli operatori
- Formula 1, oggi prove libere e qualifiche Sprint del Gp Stati Uniti: orari e dove vederle in tv
- Iannone (Fdi), la Regione è il bancomat per i candidati di Fico
- Sociale, Tiso(Confeuro-Accademia IC): “In Labor formazione costante. Patronato di utilità sociale”
Categorie
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco