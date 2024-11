Iannone, capoluoghi campani ad ultimi posti per qualità vita

“La classifica stilata da Italia Oggi conferma ancora una volta che le politiche di De Luca e del Pd in Campania segnano un fallimento completo. Tutti i nostri capoluoghi di provincia sono agli ultimi posti in Italia per qualità della vita”. Lo sostiene, in una nota, il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania. “Il divario tra nord e sud è proprio da ricercare nelle responsabilità di queste classi dirigenti e non certamente nell’autonomia differenziata che ancora non c’è. E’ ridicolo vedere proprio chi è artefice di questo disastro sociale ed economico voler fare propaganda contro il Governo Meloni”, conclude.