Iacchetti dopo lite con Mizrahi su Gaza insiste: “È bugiardo e ignorante, ripeterei ogni cosa”

(Adnkronos) – "Oggi su Instagram si parla solo di me… ma avevo davanti un essere impossibile, provocatore, bugiardo, ignorante e quindi se dovessi ritornare a fare 'Cartabianca' stasera direi esattamente in quel modo tutte le parole che ho detto, dalla prima all'ultima". Così Enzo Iacchetti commenta su Instagram quanto accaduto ieri sera, durante la puntata di 'E' sempre Cartabianca', condotto da Bianca Berlinguer. Nel confronto con Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, su quanto sta accadendo a Gaza, tra i due è andato in scena un acceso dibattito, con insulti e minacce. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
