Piero De Luca: costruzione alternativa passa da qui

“È un risultato che conferma la bontà della decisione di arrivare a queste elezioni regionali uniti. Da qui parte un percorso di costruzione dell’alternativa al governo nazionale nel 2027. Un pezzo dell’alternativa passa da qui, dal risultato in Campania. Siamo sulla strada giusta”. A dirlo Piero De Luca, segretario regionale del partito in Campania, parlando al comitato elettorale di Roberto Fico a Napoli.
