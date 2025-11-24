Piero De Luca: costruzione alternativa passa da qui - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Cirielli, su mio futuro decide Meloni. Sono un soldato
Gli auguri di Mons Bellandi a Fico
Piero De Luca: Abbiamo vinto! Siamo molto soddisfatti
Partiti, seconda proiezione
Attualità Campania

Piero De Luca: costruzione alternativa passa da qui

  • Novembre 24, 2025
  • 0
  • 185
  • 1 Min Read
Piero De Luca: costruzione alternativa passa da qui

“È un risultato che conferma la bontà della decisione di arrivare a queste elezioni regionali uniti. Da qui parte un percorso di costruzione dell’alternativa al governo nazionale nel 2027. Un pezzo dell’alternativa passa da qui, dal risultato in Campania. Siamo sulla strada giusta”. A dirlo Piero De Luca, segretario regionale del partito in Campania, parlando al comitato elettorale di Roberto Fico a Napoli.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Attualità Cronaca

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013