I Municipio Roma, dal 7 novembre torna il Festival di musica sacra nelle Basiliche del Celio

(Adnkronos) – Il Festival di musica sacra nelle Basiliche del Celio, patrocinato dal Municipio Roma I Centro, giunge alla sua dodicesima edizione. Sotto la direzione artistica del maestro Mario Bassani, il Festival propone dieci concerti, fra il 7 e il 30 novembre, a ingresso libero e una Messa solenne, ospitati in alcune tra le più suggestive basiliche e chiese romane di grande valore storico e artistico. L’iniziativa intende offrire al pubblico un’occasione d’ascolto della musica sacra rinascimentale e barocca, eseguita con strumenti storici nei luoghi per i quali era originariamente destinata, valorizzando così la straordinaria eredità spirituale e culturale di Roma. "Il Festival di Musica Sacra nelle Basiliche del Celio rappresenta un prezioso connubio tra arte, spiritualità e patrimonio storico. È un’iniziativa che restituisce alla città la bellezza dei suoi spazi sacri attraverso la musica, offrendo momenti di raccoglimento e cultura accessibili a tutti», dichiara Giulia Silvia Ghia, assessore alla Cultura del Municipio Roma I Centro. Oltre alle chiese del Celio (San Clemente al Laterano, Santi Quattro Coronati, Santo Stefano Rotondo, Santi Giovanni e Paolo al Celio) il Festival coinvolge anche la Basilica di Santa Pudenziana, la Chiesa dei Santi Marcellino e Pietro al Laterano e la Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta. Tema centrale di questa edizione resta il rapporto tra testo sacro e musica, esplorato attraverso un viaggio ideale che abbraccia secoli di storia musicale. 
