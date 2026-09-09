I carristi del 4° reggimento carri celebrano la cerimonia dell’alzabandiera con l’“Herajon”

Si è svolta martedì 8 settembre 2026 all’interno della caserma “Capone” una visita al 4° Reggimento carri da parte di una delegazione dell’Associazione sportiva dilettantistica Gruppo sportivo “Herajon” di Capaccio – Paestum.

I giovani atleti unitamente ai carristi si sono adunati in piazza d’armi e hanno partecipato alla cerimonia dell’alzabandiera presenziata dal Tenente Colonnello Raffaele Coraggio, Comandante del Distaccamento del 4° Reggimento carri.

Al termine della solenne cerimonia gli atleti sono stati accolti dal Comandante del Distaccamento che ha tenuto un breve discorso nel quale ha sottolineato l’importanza che riveste la cerimonia dell’alzabandiera per tutti i militari che operano quotidianamente in Italia e all’estero. Ha continuato dicendo che la cerimonia rappresenta la solenne conferma dell’impegno quotidiano messo in campo per servire, rappresentare e, se necessario difendere, l’Italia e tutti gli italiani. Infine è stata rimarcata l’importanza della collaborazione con le associazioni che insistono sul territorio al fine di offrire una crescita dei ragazzi in un clima di pace e libertà, fondamentali per i futuri cittadini che dovranno costituire una società civile capace di affrontare nuove sfide.

La mattinata è proseguita con la visita di una mostra statica di mezzi e materiali, la visione di video delle attività addestrative e operative svolte dall’unità e la visita alla sala museale dell’unità.

Il 4° Reggimento carri è attualmente impiegato nell’ambito dell’operazione FLF (Forward Land Forces) in Bulgaria, pertanto si è costituito nella sede di Persano il Distaccamento Reggimentale.