I carristi del 4° reggimento carri celebrano la cerimonia dell’alzabandiera con l'“Herajon” - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

Congresso Fi: FI: deposita diffida, “sospendere il congresso campano”
I carristi del 4° reggimento carri celebrano la cerimonia dell’alzabandiera con l’“Herajon”
Dietro le quinte del grande calcio: chi sono le persone che costruiscono il successo di una squadra
Maxi operazione contro traffico illecito rifiuti, sequestro beni per 3,5 milioni
Provincia

I carristi del 4° reggimento carri celebrano la cerimonia dell’alzabandiera con l’“Herajon”

  • Settembre 9, 2026
  • 0
  • 56
  • 2 Min Read

Si è svolta martedì 8 settembre 2026 all’interno della caserma “Capone” una visita al              4° Reggimento carri da parte di una delegazione dell’Associazione sportiva dilettantistica Gruppo sportivo “Herajon” di Capaccio – Paestum.

I giovani atleti unitamente ai carristi si sono adunati in piazza d’armi e hanno partecipato alla cerimonia dell’alzabandiera presenziata dal Tenente Colonnello Raffaele Coraggio, Comandante del Distaccamento del 4° Reggimento carri.

Al termine della solenne cerimonia gli atleti sono stati accolti dal Comandante del Distaccamento che ha tenuto un breve discorso nel quale ha sottolineato l’importanza che riveste la cerimonia dell’alzabandiera per tutti i militari che operano quotidianamente in Italia e all’estero. Ha continuato dicendo che la cerimonia rappresenta la solenne conferma dell’impegno quotidiano messo in campo per servire, rappresentare e, se necessario difendere, l’Italia e tutti gli italiani. Infine è stata rimarcata l’importanza della collaborazione con le associazioni che insistono sul territorio al fine di offrire una crescita dei ragazzi in un clima di pace e libertà, fondamentali per i futuri cittadini che dovranno costituire una società civile capace di affrontare nuove sfide.

La mattinata è proseguita con la visita di una mostra statica di mezzi e materiali, la visione di video delle attività addestrative e operative svolte dall’unità e la visita alla sala museale dell’unità.

Il 4° Reggimento carri è attualmente impiegato nell’ambito dell’operazione FLF (Forward Land Forces) in Bulgaria, pertanto si è costituito nella sede di Persano il Distaccamento Reggimentale.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Tommaso D'Angelo
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Tommaso D'Angelo
Luglio 12, 2013
Salerno Sud Provincia

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Tommaso D'Angelo
Luglio 13, 2013
Provincia Cava dè Tirreni

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Tommaso D'Angelo
Luglio 14, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese Nocerina

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Tommaso D'Angelo
Luglio 15, 2013