Dietro le quinte del grande calcio: chi sono le persone che costruiscono il successo di una squadra

Una partita di Serie A dura novanta minuti e in campo scendono undici giocatori per squadra. Ma quel numero racconta solo una parte della storia. Dietro ogni gol, ogni cambio tattico, ogni recupero da un infortunio, c’è un esercito di persone che il pubblico non vede quasi mai: allenatori, medici, analisti, dirigenti. Sono loro a rendere possibile ciò che accade in campo. Tra questi, ci sono anche gli specialisti tecnici di Parimatch, che curano le trasmissioni in diretta delle partite.

L’analisi dati cresce, ma non ovunque allo stesso modo

In Italia il calcio ha iniziato a fidarsi dei numeri più tardi rispetto ad altri campionati europei. Il cambiamento, però, è già in corso. Un’analisi di Calcio Analytics ha censito 19 Data Specialist attivi in Serie A a febbraio 2023: quasi uno per squadra, calcolando una media grezza. Ma la media da sola inganna. Un solo club ne aveva sei in organico, un caso isolato che gonfia il totale. Se lo si toglie dal conteggio, la cifra reale scende a 0,68 specialisti per squadra.

E la distribuzione racconta ancora meno equità. Il 68% circa di tutti i Data Specialist del campionato lavora per le prime cinque squadre in classifica. Quattro di queste cinque appartengono a proprietari stranieri, tre americani e uno cinese. Non sembra una coincidenza: dove arriva il capitale internazionale, l’analisi dei dati tende ad affermarsi prima che altrove.

Le persone che fanno funzionare la squadra ogni giorno

Un club di livello ha bisogno di competenze molto diverse tra loro, spesso maturate lontano dal mondo dello sport:

L’allenatore decide la filosofia di gioco, gestisce la rosa e prende le scelte tattiche in partita.

Gli assistenti allenatore seguono gli allenamenti, si occupano dello scouting interno e organizzano i piani settimanali.

Il preparatore atletico costruisce il lavoro fisico, previene gli infortuni e segue la riabilitazione.

Lo staff medico riunisce il responsabile sanitario, i medici di base, i fisioterapisti e gli osteopati.

Gli analisti sportivi producono previsioni di performance e metriche a supporto delle decisioni tecniche.

Ogni ruolo ha una responsabilità precisa. Ma nessuno funziona isolato: il risultato arriva solo quando queste aree si parlano tra loro, costantemente.

Dal settore giovanile alla prima squadra: una filiera fatta di persone

Far crescere un giovane fino alla prima squadra richiede una struttura a parte, organizzata su più livelli:

Il responsabile scouting pianifica le ricerche di talenti e coordina reti di osservatori in giro per il mondo.

Gli osservatori seguono i giovani sul campo e ne valutano competitività e margini di crescita.

Il responsabile del settore giovanile gestisce l’intero vivaio, dallo sviluppo tecnico alla filosofia di gioco.

Il match analyst studia video e statistiche per capire dove ogni giocatore può migliorare.

Anche gli stipendi minimi previsti dalla contrattazione collettiva variano parecchio da ruolo a ruolo. Ecco alcuni dei minimi salariali stabiliti per la stagione 2022/23, secondo i dati riportati da Assoallenatori:

Ruolo Stipendio minimo (2022/23) Preparatore atletico prima squadra 15.435 € Responsabile settore giovanile 19.459 €

Numeri che mostrano quanto le responsabilità, e non solo il prestigio del ruolo, incidono sul valore riconosciuto a queste figure.

Una squadra che nessuno applaude, ma che c’è sempre

Molti la chiamano “squadra invisibile”, proprio perché non scende mai in campo ma lavora ogni giorno perché chi ci scende possa rendere al meglio. E come la rosa dei giocatori, anche questo secondo gruppo si rinnova a ogni stagione: organico e ruoli cambiano, spesso in modo significativo rispetto all’anno precedente.

Il valore di una squadra non si misura solo dal talento visibile in campo. Dipende anche da chi lavora fuori dall’inquadratura, senza mai comparire in prima pagina. E il fatto che i club, dalle categorie giovanili fino alla massima serie, continuino a cercare professionisti qualificati per questi ruoli dice molto su quanto, nel calcio di oggi, queste competenze siano diventate indispensabili.