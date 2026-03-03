I carri vincitori a Maiori

Il carro dedicato all’Estremo Oriente e alla tradizione delle lanterne, ovvero quelle fiammelle che si alzano verso il cielo portando con sé i desideri di chi le affida al vento, ha vinto il Gran Carnevale di Maiori. Ad aggiudicarsi la 52esima edizione della manifestazione conclusasi domenica sera presso l’anfiteatro del porto turistico, sono stati i componenti del gruppo “Nuovi Pazzi” con il carro allegorico «Esprimi un Desiderio» che aveva come figure principali personaggi in cartapesta dai tipici abiti orientali. La giuria tecnica, composta dai componenti della Fondazione Carnevale di Putignano e da cinque rappresentanti del Carnevale di Viareggio, ha dunque premiato l’idea progettuale ispirata al ritorno della luce, all’unità familiare e alla speranza, con cui il gruppo vincitore ha inteso raccontare attraverso la cartapesta la propria concezione di “Sogno” che era poi il filo conduttore della 52esima edizione del Gran Carnevale di Maiori conclusasi con la premiazione dei vincitori al termine dell’ultima sfilata dei carri allegorici accompagnata all’imbrunire da un suggestivo spettacolo pirotecnico sul mare che, in concomitanza del passaggio delle opere in cartapesta ha illuminato di luci e colori l’intero lungomare. Al secondo posto si è piazzato il carro «Cercasi Sogni» dell’Associazione ADS, ispirato al verde infinito dell’Amazzonia, mentre in terza posizione si è collocato «Il Gioco dei Sogni» a cura del gruppo Gli Invisibili. Quarto e quinto posto infine per la fiaba della Disney «Wish» dell’associazione «I Monelli» e per «l’Alchimista della Fantasia» dell’associazione «Rio». Per i balletti sono stati premiati nell’ordine i gruppi “I Nuovi Pazzi”, “Gli Invisibili”, “Associazione Rio”, “Associazione “ADS” e “I Monelli” mentre gli altri riconoscimenti sono andati a Mattia Fiorillo de “I Nuovi Pazzi” (Premio Vittorio Apicella), Luigi Sbozza de “Gli Invisibili” (Premio Giosuè Pastore) e Melissa Carrano de “I Nuovi Pazzi” (Premio Teresa Criscuolo). A questi si aggiunge il Premio Antonio Amatruda assegnato al gruppo “Nuovi Pazzi” che si è aggiudicato anche il Premio Critica per i balletti. «Nel 2015 avevamo un sogno, quello di rendere importante e stabile questa manifestazione – ha detto il Sindaco di Maiori, Antonio Capone – E credo che siamo riusciti a farlo ma soprattutto a farlo bene. Abbiamo iniziato con piccoli investimenti che sono cresciuti negli anni. Oggi impieghiamo decine di migliaia di euro per questa grande manifestazione che siamo riusciti a proiettare al di fuori dei confini della Costiera. Si è accreditata a livello nazionale, è riconosciuta dal Ministero della Cultura ed ha stretto collaborazioni con carnevali importantissimi come Putignano e Viareggio, i cui rappresentanti sono qui con noi, che ci aiutano e ci supportano. E quindi credo che siamo riusciti nel nostro intento: valorizzare e consolidare una manifestazione che spacca l’inverno ospitando ogni anno tantissime persone. Il Carnevale è diventato un grande evento promozionale per la nostra Città e di questo ne siamo orgogliosi. Se ciò è stato reso possibile il merito è anche del direttore artistico Alfonso Pastore e di quanti operano per la riuscita di questa manifestazione. In queste settimane ho ringraziato ciascun componente di ogni gruppo di ballo e di carristi perché se siamo riusciti ad avere questo risultato è grazie a loro. Grazie alla comunità di Maiori che si è stretta intorno a questa grandissima manifestazione». «Non era facile raggiungere questi livelli ma se ciò è avvenuto è stato perché ci siamo posti degli obiettivi – dice il Direttore Artistico, Alfonso Pastore – Con il Sindaco ci accomunano due peculiarità: l’essere visionari e un po’ di sana testa dura. La fiducia accordatami undici anni fa da un lato mi ha caricato di responsabilità ma dall’altro mi ha dato la possibilità di crescere professionalmente e per questo ringrazio l’intera Amministrazione Comunale. Oggi il Carnevale a Maiori è una grande famiglia. Una grande comunità di persone che con passione e professionalità operano in ogni settore: dall’ideazione alla realizzazione dei carri allegorici, dalle coreografie dei gruppi di ballo alla realizzazione degli straordinari abiti di parata. Abbiamo raggiunto livelli importanti e siamo un modello per quanti si affacciano su questo segmento di intrattenimento, di cultura popolare e di festa».