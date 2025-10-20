Herzog sogna Marte: "Vorrei filmare sul pianeta rosso, anche se è una follia" - Le Cronache
Herzog sogna Marte: “Vorrei filmare sul pianeta rosso, anche se è una follia”

  • Ottobre 20, 2025
Herzog sogna Marte: “Vorrei filmare sul pianeta rosso, anche se è una follia”

(Adnkronos) – "Vorrei filmare sul pianeta rosso, anche se è una follia". Werner Herzog non smette di sorprendere. Il leggendario regista tedesco, oggi 83enne, ha dichiarato all'agenzia di stampa Dpa di voler portare la sua cinepresa sul pianeta Marte. "Vorrei andare con una videocamera", ha affermato con convinzione. Eppure, riconosce: "È tecnicamente difficile, lungo e in fondo piuttosto inutile. Ma probabilmente non accadrà mai. Non ringiovanisco". Con la sua consueta lucidità e ironia, Herzog ha descritto le condizioni di vita marziane come "assurde". La superficie del pianeta è tossica, l’esposizione alla radiazione cosmica letale. "Sarebbe come mettersi volontariamente in un forno a microonde", ha detto. Secondo il cineasta di 'Fitzcarraldo', solo i robot hanno realmente senso in una missione simile: "Possono girare sul terreno tossico e non temono le radiazioni". Tuttavia, la passione per l'esplorazione e per i luoghi estremi – già ampiamente testimoniata nella sua filmografia – non sembra spegnersi. Herzog ha confessato di essersi candidato ben due volte per partecipare a voli spaziali. Entrambe le volte è stato respinto. "Sono semplicemente troppo vecchio. Affrontiamolo", ha commentato con schiettezza. "Voglio ancora andare nello spazio. Voglio esserci", ha detto. E anche se Marte forse resterà solo un sogno, la sua visione del cinema continua a guardare molto, molto lontano. Il regista ha recentemente ricevuto il Filmpreis Köln, riconoscimento conferito dalla Film-und Medienstiftung Nrw e dalla Città di Colonia. In quell’occasione ha presentato il suo nuovo documentario 'Ghost Elephants', dedicato a una misteriosa mandria di elefanti nel remoto altopiano dell’Angola. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

