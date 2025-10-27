Grande successo per l’Assemblea Nazionale FenImprese 2025

Si è tenuta presso la prestigiosa location dell’Hotel Ariston di Capaccio-Paestum, lo scorso venerdì 24 ottobre, l’Assemblea Nazionale FenImprese 2025. Appuntamento istituzionale di primaria importanza per FenImprese e per il territorio salernitano, che ha rappresentato una significativa occasione di visibilità, confronto e condivisione tra imprese, professionisti e istituzioni. L’evento, infatti, ha ricevuto il patrocinio morale dei comuni di Salerno (capoluogo) e Capaccio – Paestum (SA), presenti all’Assemblea rispettivamente con l’Assessore al Turismo del capoluogo Alessandro Ferrara e l’Assessore del comune ospitante Decio Rinaldi, ai quali si è affiancata la dottoressa Cecilia Francese, Sindaco del comune di Battipaglia, capofila della Piana del Sele, proprio a sottolineare la forte volontà di collaborazione con le istituzioni del territorio. Oltre 500 partecipanti tra imprenditori, rappresentanti del mondo produttivo, figure di spicco del panorama istituzionale, VIP e dirigenti FenImprese provenienti da tutta Italia. La conduzione dell’evento è stata affidata al noto giornalista RAI Massimo Proietto, affiancato dalle talentuose ospiti Simona Rolandi, giornalista e conduttrice televisiva, Miriam Candurro, attrice amata dal grande pubblico e Claudia Trieste, ex Miss Italia, che hanno contribuito a rendere l’Assemblea un momento di prestigio e coinvolgimento. L’assemblea è stata caratterizzata da talk politici, con tante istituzioni intervenute, in videoconferenza e dal vivo, quali l’On. Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, On. Maurizio Lupi, deputato della Repubblica, On. Mara Carfagna, già Ministra per il Sud e la Coesione Territoriale, On. Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sen. Gianluca Cantalamessa, Membro della Commissione Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione Agroalimentare del Senato della Repubblica, Sen. Antonio Trevisi, Membro del Senato della Repubblica, On. Renato Loiero, Consigliere del Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Eliana Longi, deputata della Repubblica, il Consigliere Regionale Michele Caramanno, Presidente della commissione Speciale aeree interne, il Consigliere Regionale Aurelio Tommasetti, già rettore dell’UNISA ed il Consigliere comunale di Salerno, Dante Santoro. Presenti i dirigenti associativi delle oltre 60 sedi provinciali da tutta Italia, nonché i dirigenti delle sedi estere di FenImprese, sotto la guida dal direttivo Nazionale nelle persone del Presidente nazionale Luca Vincenzo Mancuso, del Direttore Nazionale Ing. Andrea Esposito e del Coordinatore Simone Razionale, che hanno sapientemente svolto i loro discorsi istituzionali, facendo una panoramica fedele delle attività di FenImprese negli ultimi 12 mesi e indicando la strada da seguire, per raggiungere i risultati, in termini di rappresentatività che la federazione FenImprese si è posta per il futuro associativo. Ottimo risultato raggiunto dal direttivo provinciale di FenImprese Salerno, nelle persone del Presidente Ezio Camerini, del Vice Presidente Felicia Bianchini, del Direttore Antonello Baldini e del Vice Direttore Avv. Lucio Orlando, che sono riusciti, grazie ad uno strenuo lavoro svolto sul territorio in questo primo quinquennio di attività, ad ospitare con successo un evento così importante, non solo per la federazione FenImprese, ma anche per il territorio ospitante. “Sono soddisfatto della risposta che il territorio ha dato all’ evento in termini di presenza sia delle istituzioni che di imprenditori e professionisti – afferma Ezio Camerini, presidente provinciale FenImprese Salerno – a cui va il nostro ringraziamento per la presenza. Un grazie va al direttivo nazionale per aver scelto la nostra provincia per questo importante e centrale momento associativo ed ai miei colleghi del direttivo provinciale, il cui lavoro è stato centrale per la riuscita dell’evento”.