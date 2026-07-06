Grand Hotel Salerno, Trotta: tutelare i lavoratori - Le Cronache Salerno
Edicola

Notizie Flash!

Salerno città cardioprotetta: l’impegno dell’assessore Memoli
Olevano: La denuncia: Violata l’imparzialità delle indagini
Zambrano: Salerno ha bisogno di progetti concreti e realizzabili
Foce Irno e il silenzio assordante della Procura
Salerno

Grand Hotel Salerno, Trotta: tutelare i lavoratori

  • Luglio 6, 2026
  • 0
  • 139
  • 2 Min Read
Grand Hotel Salerno, Trotta: tutelare i lavoratori

La vicenda del Grand Hotel Salerno continua ad alimentare il dibattito politico cittadino. A intervenire è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Ersilia Trotta, che sposta l’attenzione dalle polemiche istituzionali alle possibili ricadute occupazionali di un’eventuale chiusura della struttura. Secondo Trotta, al di là delle valutazioni politiche e amministrative sulla gestione del Grand Hotel, esiste un aspetto che rischia di essere trascurato: il futuro dei lavoratori impiegati direttamente e indirettamente nella struttura alberghiera e ristorativa. «L’ipotesi di una chiusura del Grand Hotel Salerno, conseguente al presunto mancato pagamento di imposte e tributi, apre uno scenario di forte preoccupazione per i dipendenti e per tutte le maestranze che ogni giorno lavorano nella struttura», afferma il consigliere. Per Trotta, il confronto politico non può ignorare le conseguenze sociali di eventuali decisioni amministrative. «Solo pensare di chiudere la struttura senza nemmeno fare un cenno agli uomini e alle donne che dall’oggi al domani potrebbero ritrovarsi senza lavoro dimostra quanto la politica abbia perso la propria funzione sociale, trasformandosi in uno scontro che si consuma sopra le teste delle persone», sostiene. L’esponente dell’opposizione invita quindi ad affrontare la vicenda con maggiore equilibrio, sottolineando che qualsiasi valutazione sulla posizione del Grand Hotel dovrebbe essere accompagnata da precise garanzie per la salvaguardia dei livelli occupazionali. Nel suo intervento, Trotta esprime anche rammarico per quello che definisce il silenzio delle organizzazioni sindacali e delle forze politiche di sinistra. «Avverto con amarezza il silenzio dei sindacati e delle organizzazioni che, almeno a parole, si dichiarano attente alle istanze dei lavoratori. In questa vicenda sembrano invece timorose di disturbare il manovratore», afferma. Il consigliere annuncia infine l’intenzione di seguire da vicino gli sviluppi della vicenda, assicurando il proprio sostegno ai dipendenti del Grand Hotel sia all’interno del Consiglio comunale sia all’esterno dell’assise cittadina. Come prima iniziativa, Trotta rivolge un appello al sindaco di Salerno affinché venga accantonata anche solo l’ipotesi di una chiusura della struttura. «Chiedo ufficialmente al sindaco di desistere anche dalla sola ipotesi verbale di chiudere il Grand Hotel Salerno, indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni mosse. Costruire uno scontro sulla pelle dei lavoratori non può trovare spazio in una nuova politica per la città di Salerno», conclude.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Attualità Salerno

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Salerno

Avvocatura declassata, Casella porta la Provincia in

di Andrea Pellegrino Approda in Consiglio di Stato la modifica del

Liberato Gibboni
Luglio 1, 2017
Salerno

Alla guida ubriaco, chiesti oltre 3 anni

Alla guida in stato di ebbrezza, invade la corsia opposta della

Liberato Gibboni
Luglio 6, 2017
Salerno

Stop agli usi impropri dell’acqua, c’è l’ordinanza

Stop agli usi impropri dell’acqua erogata dalla rete comunale, durante tutto

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017
Cronaca Primo piano Salerno

Parcheggiatori abusivi: la retata 35 arresti dei

“Capo… dovete pagare il parcheggio…”. Guai a dire di no agli

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017