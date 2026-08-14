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Grand Hotel Salerno, il Comune precisa: «nessun silenzio per dieci anni»

  • Agosto 14, 2026
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Grand Hotel Salerno, il Comune precisa: «nessun silenzio per dieci anni»

Il Comune di Salerno interviene con una nota ufficiale sulla vicenda del Grand Hotel Salerno, fornendo alcune precisazioni in merito alle recenti ricostruzioni.

«Rispetto al Tar – chiarisce l’Amministrazione – si tratta di un provvedimento monocratico che non prevede controdeduzioni del Comune, che saranno presentate quando si discuterà nel merito».

Palazzo di Città smentisce inoltre che l’Amministrazione sia rimasta inattiva per dieci anni: «Fosse stato così sarebbe andato tutto in prescrizione. Invece ci sono state continue cartelle esattoriali inviate e richieste di rateizzazione, che sono state approvate ma poi non pagate».

Infine, il Comune precisa i tempi concessi alla società interessata: «La comunicazione del Comune dava ben 90 giorni di tempo, che sono scaduti ieri. Nessun provvedimento è stato emesso “alla vigilia di Ferragosto”».

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