Da tutta Italia nel borgo di Teggiano per la Principessa Costanza

Migliaia di visitatori arrivati da tutta Italia, oltre 500 figuranti e tre giorni di rievocazioni nel borgo medievale di Teggiano (Salerno), nel Vallo di Diano. Si è conclusa nella notte la 31ª edizione di “Alla Tavola della Principessa Costanza”, una delle più importanti manifestazioni medievali nazionali, con l’Assalto al Castello a chiudere le tre serate di festa. Il centro storico di Teggiano è tornato nella Diano del 1480 con cortei storici, spettacoli, musica, taverne, antichi mestieri e ricostruzioni della vita dell’epoca. L’evento ha coinvolto complessivamente oltre 500 figuranti e richiamato nel borgo un pubblico proveniente da numerose regioni italiane. A chiudere ogni serata è stato l’Assalto al Castello, ambientato tra piazza Portello e il Castello Macchiaroli e ispirato alle vicende di Antonello Sanseverino, principe di Salerno e signore di Diano, e alla Congiura dei Baroni che, alla fine del Quattrocento, contrappose alcuni dei principali feudatari del Regno di Napoli a Ferrante d’Aragona. Lo spettacolo, sostenuto dalla Regione Campania, ha coinvolto oltre cento figuranti, tra cui una sessantina di pistonieri, e ha unito teatro, musica, luci, azione scenica e fuochi d’artificio. Il racconto parte dalle nozze della Principessa Costanza e dall’atmosfera di festa per arrivare all’assedio del castello dopo l’arrivo delle truppe aragonesi. La Dama Bianca accompagna la rappresentazione come figura narrante. “È uno spettacolo nello spettacolo, attesissimo dal pubblico”, sottolinea la presidente della Pro Loco Teggiano, Concettamaria Cantelmi, evidenziando come l’Assalto al Castello sia diventato uno degli appuntamenti più caratterizzanti della manifestazione anche al di fuori del Vallo di Diano.