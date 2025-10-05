Gp Indonesia, caduta e frattura alla clavicola per Marquez: "Rispetto i medici, tornerò quando sarà possibile" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Cronista Adnkronos minacciata durante corteo pro Pal a Roma: la solidarietà della politica
Ascolti tv, Tu si que vales batte Ballando con le stelle
Zuppa di cipolla: dalla Francia all’Italia
Fine vita, Ass. Coscioni: “Il Parlamento approvi la nostra proposta di legge di iniziativa popolare”
Ultim'ora Nazionale

Gp Indonesia, caduta e frattura alla clavicola per Marquez: “Rispetto i medici, tornerò quando sarà possibile”

  • Ottobre 5, 2025
  • 0
  • 111
  • 1 Min Read
Gp Indonesia, caduta e frattura alla clavicola per Marquez: “Rispetto i medici, tornerò quando sarà possibile”

(Adnkronos) – Il primo weekend da campione del mondo si rivela amaro per Marc Marquez. Il fuoriclasse spagnolo della Ducati è caduto al primo giro del Gp di Indonesia di oggi, domenica 5 ottobre, buttato giù da Marco Bezzecchi, e ha rimediato una frattura alla clavicola: "Sembra che il problema riguardi il legamento della clavicola. È una rottura o una lussazione" ha spiegato ai microfoni di Sky Sport il pilota. "Parliamo del braccio destro, ma la clavicola non sarà un problema rispetto a quanto successo negli anni scorsi. Rispetterò il parere dei medici. Tornerò quando sarà possibile".  Dopo l'incidente, Marquez ha spiegato di aver ricevuto subito le scuse di Bezzecchi: "Marco è venuto a chiedermi scusa. Accetto, sono cose che capitano nelle corse". La manovra del pilota dell'Aprilia, vincitore ieri della gara sprint in Indonesia, potrebbe essere sanzionata con una penalità da scontare nel prossimo Gp. Anche Bezzecchi si sottoporrà a ulteriori esami nelle prossime ore, per valutare le conseguenze della caduta.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025