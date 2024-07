Governo: 388,5 milioni alla Campania

Nella seduta di ieri, tra i numerosi interventi di Sviluppo e coesione per il Mezzogiorno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) ha deliberato a favore della regione Campania l’assegnazione di 388,5 milioni di euro del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, al fine di consentire ai Comuni e agli altri beneficiari di risorse del Programma operativo regionale Fondo europeo Sviluppo regionale 2014-2020 di completare gli interventi non conclusi entro il 31 dicembre 2023, termine ultimo per l’ammissibilità della spesa dei fondi comunitari. L’assegnazione di queste nuove risorse si aggiunge ai precedenti interventi del governo a sostegno dei territori della regione Campania attraverso il Fondo di sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027: con il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito in legge dal Parlamento lo scorso 4 luglio, è stata disposta l’assegnazione di 1.218 milioni di euro per il risanamento ambientale e rigenerazione urbana di Bagnoli e, successivamente, con il decreto-legge 2 luglio 2024, n.91, sono stati assegnati ulteriori 420 milioni di euro per interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza bradisismo nell’area Flegrea, di cui 207 milioni di euro a valere sulle risorse del Fsc per le amministrazioni centrali e 206 milioni di euro a valere sulla quota di Fsc imputata programmaticamente alla Regione Campania. Nel complesso, dunque, oltre 1,8 miliardi di euro del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 che il governo ha già messo a disposizione del territorio campano. «Con la delibera Cipess di oggi – ha dichiarato il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto – viene puntualmente rispettato un impegno che avevo preso direttamente con i sindaci campani». «L’assegnazione in anticipazione di queste risorse del Fondo sviluppo e coesione ai territori campani – ha concluso il ministro Fitto – consente di accelerare l’attuazione della politica di coesione e, al contempo, viene incontro alle istanze dei comuni e della Regione di poter disporre in tempi rapidi di risorse fondamentali per lo sviluppo». Le reazioni «Mentre Stanlio e Ollio sono ancora in riunione, il Cipess ha deliberato a favore della Regione Campania l’assegnazione di 388,5 milioni di euro del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 per permettere ai comuni di completare gli interventi non conclusi entro il 31 dicembre 2023. Al netto della pagliacciata di De Luca e Marino, mi complimento con il Governo e il ministro Fitto perché è stato puntualmente rispettato l’impegno preso con i sindaci campani». Lo dichiara il senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania. Ad intervenire anche il deputato di Forza Italia Tullio Ferrante, Sottosegretario di Stato al Mit: «Il Governo conferma la sua grande attenzione per lo sviluppo della Campania, consentendo di realizzare investimenti cruciali per rafforzare la coesione sociale e superare gli squilibri economici. «Il Governo ha già garantito alla regione, nel complesso, oltre 1,8 miliardi di euro del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 che hanno consentito di finanziare tra l’altro le misure per Bagnoli e i Campi Flegrei. Auspichiamo che da parte della Regione ci sia il massimo impegno per impiegare al meglio le risorse stanziate a beneficio dei cittadini».