Salerno: Sarno si dimette da Consigliere, subentra Stasi

«Sono per una politica che non accentri il potere, lasciando spazio agli altri». Sono le parole pronunciate dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Michele Sarno dopo le voci che lo vedrebbero intenzionato a rassegnare le dimissioni. Sarno non nega, anzi conferma la volontà di farsi da parte nelle prossime settimane per lasciare spazio al primo dei non eletti. A subentrare dovrebbe essere Pietro Stasi, esponente di Fratelli d’Italia che non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare tra i banchi di Palazzo Guerra. «Credo sia giusto lasciare spazio al primo dei non eletti, ha raggiunto un risultato importante ed era un suo sogno entrare in consiglio comunale», ha aggiunto Sarno che sull’ipotesi di un imegno nazionale chiarisce: «sono già in due tavoli del ministero della Giustizia. Io ho lavorato fino ad oggi, credo sia giunto il momento di farmi da parte e dare agli altri la possibilità di impegnarsi ma a tempo debito convocherò una conferenza stampa spiegando la mia posizione», ha poi aggiunto l’esponente di Fratelli d’Italia. Dunque, il partito guidato a livello nazionale da Giorgia Meloni mantiene una sua valida rappresentanza anche in vista dei prossimi, attesi, appuntamenti elettorale. Le dimissioni potrebbero giungere già in occasione del consiglio comunale che dovrebbe tenersi verso fine luglio e Stasi potrebbe fare il suo ingresso ufficiale, ricominciando così la sua azione amministrativa, come sempre fatto. Erika Noschese