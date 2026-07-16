Da Anfield si alza il coro granata: gli studenti della Posidonia portano la Salernitana in Inghilterra

In viaggio per il potenziamento della lingua inglese, i ragazzi dell’Istituto Posidonia dimostrano che la passione per la Salernitana non conosce confini. Lo scatto davanti allo stadio di Anfield diventa il simbolo di un legame che va oltre lo sport.

C’è un modo speciale di sentirsi salernitani, capace di attraversare i confini nazionali e di manifestarsi anche a migliaia di chilometri da casa. Lo hanno dimostrato gli studenti dell’Istituto “Posidonia”, impegnati in Gran Bretagna in un percorso di potenziamento della lingua inglese insieme ai loro docenti.

Durante il soggiorno formativo, una delle tappe più emozionanti è stata la visita ad Anfield, lo storico stadio del Liverpool, autentico tempio del calcio mondiale. Ma proprio davanti all’ingresso dell’impianto inglese è andata in scena un’immagine destinata a rimanere tra i ricordi più belli dell’esperienza.

Tra le maglie dei Reds e l’atmosfera di uno degli stadi più iconici d’Europa, gli studenti hanno srotolato con orgoglio una sciarpa della Salernitana, trasformando una semplice fotografia di gruppo in un messaggio di appartenenza, identità e amore per la propria città.

Un gesto spontaneo, nato dal cuore, che racconta quanto il legame con i colori granata accompagni questi ragazzi anche durante un’esperienza internazionale. Se da un lato il viaggio rappresenta un’importante occasione di crescita linguistica e culturale, dall’altro conferma come le proprie radici rimangano sempre un punto di riferimento.

L’immagine racchiude un significato che va oltre il calcio. È la testimonianza di giovani che, pur aprendosi al mondo e confrontandosi con una realtà diversa, non dimenticano la propria terra. Salerno e la sua squadra diventano così un simbolo di appartenenza da portare con orgoglio anche all’estero.

La visita ad Anfield ha permesso agli studenti di conoscere una realtà sportiva di livello internazionale, scoprendo la storia, la cultura e le tradizioni di uno dei club più prestigiosi del panorama calcistico mondiale. Tuttavia, nel momento dello scatto ricordo, il pensiero è tornato inevitabilmente verso casa.

La sciarpa granata, alzata davanti al celebre “Welcome to Anfield”, rappresenta il filo invisibile che unisce due città accomunate da una straordinaria passione calcistica. Liverpool vive il calcio come parte integrante della propria identità; Salerno, allo stesso modo, riconosce nella Salernitana un patrimonio di emozioni, appartenenza e orgoglio cittadino.

Anche questo episodio dimostra come i progetti di mobilità internazionale non siano soltanto un’opportunità per migliorare la conoscenza della lingua inglese, ma anche occasioni per far conoscere, attraverso piccoli gesti simbolici, l’identità del territorio da cui si proviene.

Lo scatto dei ragazzi della Posidonia racconta proprio questo: la curiosità di guardare al futuro senza dimenticare le proprie origini. E se il viaggio li porterà a tornare con un bagaglio più ricco di competenze ed esperienze, quella fotografia davanti ad Anfield resterà il ricordo di un momento in cui, per un istante, Salerno è arrivata nel cuore del calcio inglese.

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