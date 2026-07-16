A Salerno European Universities Games, 3.100 atleti da 161 Paes

Con la cerimonia di apertura in programma di sabato prossimo in piazza della Liberta’ a Salerno, si apre ufficialmente l’ottava edizione degli European Universities Games (Eug) Salerno 2026, la piu’ importante manifestazione multisport universitaria a livello europeo, organizzati grazie alla sinergia tra l’Universita’ di Salerno, il Cus Salerno e l’Adisurc, con il supporto di FederCusi e della Regione Campania. Circa 4mila partecipanti, tra cui 3.100 atleti e 770 dirigenti, provenienti da 161 universita’ di 31 Paesi europei, per un totale di 384 squadre: questi i numeri dell’evento, cui si aggiungono oltre 350 arbitri, di cui circa 160 internazionali. Nelle scorse ore, in Prefettura a Salerno, riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Francesco Esposito, con la partecipazione del rettore dell’Ateneo salernitano, Virgilio D’Antonio, dei vertici provinciali delle forze dell’ordine e dei rappresentanti dei Comuni in cui ricadono gli impianti sportivi. Nei mesi scorsi, un lungo lavoro preparatorio per garantire lo svolgimento dell’evento in una cornice di sicurezza. Predisposto, inoltre, un dettagliato piano dei trasporti. Alla manifestazione sportiva, promossa e patrocinata dalla European University Sports Association (Eusa), ci saranno competizioni in 13 discipline sportive: basket 3×3, badminton, basket, beach handball, beach volley, calcio, calcio a 5, handball, karate, tennistavolo, canoa/canottaggio, tennis e volley. Le gare si svolgeranno in 33 impianti sportivi distribuiti sul territorio provinciale. I campus universitari di Fisciano e di Baronissi ospiteranno sette delle tredici discipline previste. Alla cerimonia inaugurale, alla presenza dei vertici Eusa, dei rappresentanti della Fisu, di autorita’ istituzionali e dei presidenti delle Federazioni sportive nazionali, partecipera’ anche il presidente della Regione Campania, Roberto Fico. Il tema principale della cerimonia sara’ il Mediterraneo, che unisce i popoli e le nazioni ed evoca anche la fondazione della Scuola medica salernitana. In apertura ci sara’ la parata degli atleti, che partira’ da piazza della Concordia; a seguire, un gruppo di ballerini si esibira’ in uno scenario marino luminoso. Dopo i saluti del comitato organizzatore e delle autorita’ presenti, ci sara’ il giuramento degli atleti e arbitri. In conclusione, si esibira’ la band Les Votives, che ha partecipato alla 18esima edizione di X Factor. La cerimonia di chiusura e’ invece programmata per il primo agosto al campus universitario a Fisciano.