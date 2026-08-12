A Salerno intervento a cuore battente con triplice by-pass

Un innovativo intervento cardiochirurgico a cuor battente è stato portato a termine, a Salerno, dal professor Enrico Coscioni, direttore della Uoc di Cardiochirurgia dell’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, coadiuvato dalla sua equipe. Il paziente era affetto da due gravissime patologie cardiache: una severa ostruzione della valvola aortica, che impediva al cuore di pompare adeguatamente il sangue verso tutto l’organismo, e una malattia coronarica molto estesa, con restringimenti delle arterie che alimentano il muscolo cardiaco. A rendere il caso ancora più delicato era la presenza di una vasculopatia polidistrettuale con stenosi critiche alle arterie delle gambe e delle braccia e della cosiddetta ‘aorta a porcellana’, ovvero una rara condizione nella quale l’aorta è completamente rivestita da uno spesso strato di calcio. In queste circostanze, manipolare quest’ultima, come avviene nella cardiochirurgia tradizionale, può provocare danni come ictus cerebrali e altre gravissime complicanze ischemiche polidistrettuali. Nella prima fase dell’intervento, realizzato interamente nella evoluta e tecnologica sala ibrida del Ruggi, è stato eseguito un triplice by-pass coronarico off pump per ripristinare il corretto afflusso di sangue al cuore, poi attraverso un piccolo accesso diretto all’aorta ascendente, è stata sostituita la valvola aortica con una protesi biologica impiantata mediante tecnica Tavi. Una vera e propria procedura ‘tailored’, realizzata su misura, scegliendo le tecniche più innovative e sicure disponibili, durante la quale il cuore ha continuato a battere spontaneamente, un approccio multidisciplinare che ha consentito di ridurre in maniera significativa il rischio di complicanze. “Ogni paziente è diverso e non esiste una soluzione unica e valida per tutti – ha spiegato il professor Coscioni – In questo caso, aggiunge, abbiamo adattato la chirurgia al paziente e non viceversa, per dare valore e significato alla moderna medicina personalizzata, supportati inoltr
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